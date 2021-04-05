Никто не хотел забивать. Агробизнес и Волынь сыграли вничью

В матче 20-го тура ПФЛ встречались "Агробизнес" и "Волынь". Для людей, которые внимательно следят за происходящим в первой лиге, мы не откроем чего-то нового, заявив, что данная встреча - центральная на сегодняшний день. Да, представители западной Украины до начала тура не находились в призовой тройке, но перебывали от неё на расстоянии нескольких очков и победа была важна как для хозяев, для и для гостей.

"Агробизнес", помимо трех очков, также должен был доказать своим болельщикам, что нелучшие результаты в двух последних матчах (поражение и ничья) - временные трудности. Уже скоро Волочиск сыграет против "Динамо" в кубке Украины и если они не улучшат качество игры, то вряд ли смогут замахнуться на исторический для себя финал.

События первого тайма дали понять одно - ни "Агробизнес", ни "Волынь" и близко не похожи на команды, способные уже сейчас играть в УПЛ и бороться в элите за середину таблицы. В матче было слишком много борьбы и очень мало конструктива, а потому нули после 45 минут - полностью справедливый итог первой половины. На что команды наработали, то примерно они и получили. Из опасного можно вспомнить момент Оринчака, когда тот с близкой дистанции проверял реакцию Мозиля - голкипер хозяев справился.

"Агробизнес" в атаке смотрелся хуже. Сказалось отсутствие Черненко, который забил немало важных голов команды. На острие Чижевский доверился Семенцу, но говоря откровенно, пока что нападающий не в лучшей своей форме. Возможно, бережет силы на игру против "Динамо", в надежде огорчить голкиперов обоих грандов. Интересно, что в защите хозяева действовали надежнее, после перерыва отказавшись от владения в пользу "Волыни". Как гости отблагодарили? Несколько подходов, а после них и ударов у них было - все либо в Мозиля, либо в молоко.

Подведем краткий итог, ведь вряд ли сегодняшний матч заслуживает большего. Счет 0:0 в целом достаточно справедлив. Благо для "Волыни" и "Агробизнеса", конкуренты сегодня также не блистали.

Первая лига, 20-й тур

"Агробизнес" - "Волынь" 0:0

"Агробизнес": Мозиль Олег, Курило Игорь, Семенюк Сергей, Когут Николай, Юхимович Дмитрий, Когут Иван, Дидык Роман, Думанюк Артур, Шаповал Владислав, Груша Виталий, Семенец Богдан

"Волынь": Леванидов Владислав, Симинин Сергей, Цюпа Иван, Войтиховський Максим, Приндета Виталий, Рябов Артур, Приймак Владислав, Мартынюк Александр, Протасов Евгений, Оринчак Богдан, Коломоец Юрий