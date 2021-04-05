Первая лига. Кристалл и Альянс голами не порадовали

Понедельник - день тяжелый. 20-й тур ПФЛ - один из самых странных в текущем сезоне. Если бегло пробежаться по результатам, то можно обратить внимание на аномально низкую результативность. В Кременчуге местный "Кремень" и лидирующий "Верес" постарались, забив трижды, а вот остальных, как отрезало. "Агробизнес", "Волынь", "Николаев, "Авангард", "Полесье" и "Металлист 1925" - никто так и не сумел нанести ни одного точного удара.

"Кристаллу" отступать было некуда. Вадим Евтушенко возглавил команду зимой, но пока что особого прогресса в игре херсонского клуба нет. Да, в защите команда стала играть надежнее, но вопрос в том, как забивать голы остается актуальным. Сегодняшний матч - яркий тому пример. Если брать в целом, то у хозяев был один момент, зато его можно назвать стопроцентным. Цыбульский неожиданно оказался один в центре поля, откуда и выбегал на вратаря гостей - настоящий футбольный буллит. Но имея достаточно времени, его удару не хватило точности, а мяч предательски ударился о штангу. Больше у "Кристалла" особых моментов не было.

"Альянс" в целом смотрелся целостнее. Они больше владели мячом и часто пробивали в сторону ворот Клищука. Голкипер "Кристалла" имел немало работы в первой половине и сумел выручить свою команду, оставив ворота на замке. После перерыва гости из Липовой Долины продолжали биться о защитную стену соперника, но по итогу так не и смогли подобрать правильный ключик, чтобы пробраться сквозь нее.

Итоговый счет - 0:0. Идеальный для сегодняшнего дня в Первой лиге.

Первая лига, 20-й тур

"Кристалл" - "Альянс" 0:0

"Кристалл": Клищук Андрей, Лаптев Михаил, Сеница Владимир, Логинов Александр, Максименко Александр, Дмитренко Олег, Сорокин Андрей, Ходаковский Никита, Вакуленко Олег, Цыбульский Сергей, Кателин Евгений

"Альянс": Ефанов Руслан, Пикуль Константин, Герт Андрей, Меженский Евгений, Рогозинский Валерий, Лебеденко Александр, Пиднебенной Вячеслав, Ярошенко Константин, Агапов Николай, Шарай Владислав, Зубков Илья