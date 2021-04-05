В семи матчах 20-го тура Первой лиги было забито 7 голов. И это худшая статистика нынешнего сезона

В понедельник 5 апреля состоялись матчи 20-го тура Первой лиги .

Всего было сыграно семь поединков, так как матч Нива – Горняк-Спорт не состоялся.

При этом результативностью команды болельщиков сегодня не порадовали.

В семи матчах было забито всего семь голов. Три матча завершились нулевой ничьей (Николаев – Авангард, Кристалл – Альянс и Агробизнес - Волынь), ВПК Агро минимально одолел Оболонь (1:0), и лишь в двух поединках команды забили три гола (Черноморец – Прикарпатье 3:0, Кремень – Верес 1:2).

Средняя результативность – 1 мяч за игру – худшая в текущем сезоне Первой лиги.

А если учесть, что Ниве, скорее всего, засчитают техническое поражение (-:+), то статистика будет и вовсе удручающая.