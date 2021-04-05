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В семи матчах 20-го тура Первой лиги было забито 7 голов. И это худшая статистика нынешнего сезона
В среднем - один гол на игру
В понедельник 5 апреля состоялись матчи 20-го тура
Всего было сыграно семь поединков, так как матч Нива – Горняк-Спорт не состоялся.
При этом результативностью команды болельщиков сегодня не порадовали.
В семи матчах было забито всего семь голов. Три матча завершились нулевой ничьей (Николаев – Авангард, Кристалл – Альянс и Агробизнес - Волынь), ВПК Агро минимально одолел Оболонь (1:0), и лишь в двух поединках команды забили три гола (Черноморец – Прикарпатье 3:0, Кремень – Верес 1:2).
Средняя результативность – 1 мяч за игру – худшая в текущем сезоне Первой лиги.
А если учесть, что Ниве, скорее всего, засчитают техническое поражение (-:+), то статистика будет и вовсе удручающая.
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