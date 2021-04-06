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Матч Первой лиги может не состояться из-за финансовых проблем у одной из команд
Перед футболистами и тренерами "Нивы" имеется двухмесячная задолженность по зарплате
Фото - ФК Нива Тернополь
"Нива" - единственная команда в Первой лиге, которая в весенней части сезона проиграла все матчи.
Как сообщает Meta-ratings, тернопольской команде не избежать технического поражения и в не состоявшемся поединке 20-го тура с "Горняком-Спортом" из-за того, что клубное руководство не сумело своевременно определиться с местом проведения этого домашнего матча.
Отмечается, что перед футболистами и тренерами имеется двухмесячная задолженность по зарплате. Пока что неизвестно, отправится ли "Нива" на поединок 21 тура в Киев с "Оболонью".
Также одной из причин слабого выступления "Нивы" во второй части чемпионата стала малоэффективная работа на трансферном рынке. Достаточно сказать, что "Нива" подписала лишь двоих зимних новичков: Игоря Семенину и ветерана Ярослава Кинаша, который вскоре из-за повреждения надолго выбыл из строя.
Напомним, что матч "Оболонь" - "Нива" должна состояться 10 апреля. Команда с Тернополя находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 18 очков.
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