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Матч Первой лиги может не состояться из-за финансовых проблем у одной из команд

Первая лига
(1 голосов)

Перед футболистами и тренерами "Нивы" имеется двухмесячная задолженность по зарплате

Матч Первой лиги может не состояться из-за финансовых проблем у одной из команд

Фото - ФК Нива Тернополь

Новина українською

"Нива" - единственная команда в Первой лиге, которая в весенней части сезона проиграла все матчи.

Как сообщает Meta-ratings, тернопольской команде не избежать технического поражения и в не состоявшемся поединке 20-го тура с "Горняком-Спортом" из-за того, что клубное руководство не сумело своевременно определиться с местом проведения этого домашнего матча.

Отмечается, что перед футболистами и тренерами имеется двухмесячная задолженность по зарплате. Пока что неизвестно, отправится ли "Нива" на поединок 21 тура в Киев с "Оболонью".

Также одной из причин слабого выступления "Нивы" во второй части чемпионата стала малоэффективная работа на трансферном рынке. Достаточно сказать, что "Нива" подписала лишь двоих зимних новичков: Игоря Семенину и ветерана Ярослава Кинаша, который вскоре из-за повреждения надолго выбыл из строя.

Напомним, что матч "Оболонь" - "Нива" должна состояться 10 апреля. Команда с Тернополя находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, в активе клуба 18 очков.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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viajador (с. Печихвости)
06.04.2021 в 14:45
Нормально чамори перед кінцем чемпіонату почали вимаганням займатись - ми суперникам кажемо, що без грошей, а вони нехай думають.... То стадіону в них нема, а він є. Такий клуб повинен бути знищений назавжди.
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-2
alex.belogubko (одесса)
06.04.2021 в 14:18
пусть лучше не название стадиона меняют а помогают команде
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-1


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