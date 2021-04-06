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Чиновник: Нива Т не заключила договор аренды с городским стадионом. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил

Первая лига
(1 голосов)

Говорят, что дело не в кубковых матчах

Чиновник: Нива Т не заключила договор аренды с городским стадионом. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил

fcnyva.com

Новина українською

Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта Тернополя Николай Круть пояснил, почему местной "Ниве" запретили играть матч против "Горняка-Спорта" на городском стадионе.

"О чем можно говорить, если "Нива" до сих пор не заключила договор аренды с городским стадионом Тернополя. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил. А если бы обратился в администрацию стадиона [заранее], может быть, скорее бы узнал о неблагоприятной ситуации.

На Западной Украине только снег сошел, поэтому натуральные газоны еще не готовы. Именно по этой причине "Нива" и получила отказы от различных стадионов, куда обращалась. А не из-за полуфинала и финала Кубка Украины.

"Нива" дождалась последнего дня и сейчас всем руки выкручивает. А то что городской стадион Тернополя готовят к полуфиналу – это лишь один из нюансов.

Если бы "Нива" заключила договор заранее, то все эти моменты с газоном по крайней мере были бы обсуждены – администрация стадиона подчеркнула бы эти сомнения. Тем более на городском стадионе Тернополя нет подогрева, чтобы можно было готовить поле раньше.

Сегодня (разговор был 5 апреля – прим.) на стадион должна заехать техника и готовить его, расконсервировать после зимы. Но она заезжает не потому, что арену надо готовить к матчу "Агробизнес" – "Динамо", а потому что это плановые работы – независимо от матчей.

Сейчас, чтобы решить вопрос будущих выступлений "Нивы" на городском стадионе, клуб должен хотя бы прийти и встретиться. А за два-три дня до игры приходит письмо с предложением арендовать стадион – это как так коммуникация происходит? Сейчас она между администрациями клуба и стадиона полностью отсутствует.

Должно же быть официальное обращение "Нивы" в городской совет с просьбой – провести на стадионе один матч или всю весеннюю часть. Указать ориентировочные даты игр. Но я таких обращений от них не видел", – сказал Круть.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
06.04.2021 в 23:40
Не робіть висновків з слів цього сраколиза. Клуб постійно звертається до керівництва стадіону, ті посилають в міську раду, а в мерії відправляють на стадіон. І роблять когось винним. І ще одне. А як стадіон сертифікований на матчі прем'єр ліги і фінал кубка України, немає підігріву поля?
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
06.04.2021 в 23:44
Та да, если нет подогрева, то кто сертифицировал стадион? Кто выдавал ему разрешение на проведение матча подобного рода?
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.04.2021 в 23:32
...сразу видно..."Нива" -- прохвессионалы....
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