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Чиновник: Нива Т не заключила договор аренды с городским стадионом. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил
Говорят, что дело не в кубковых матчах
fcnyva.com
Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта Тернополя Николай Круть пояснил, почему местной "Ниве"
"О чем можно говорить, если "Нива" до сих пор не заключила договор аренды с городским стадионом Тернополя. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил. А если бы обратился в администрацию стадиона [заранее], может быть, скорее бы узнал о неблагоприятной ситуации.
На Западной Украине только снег сошел, поэтому натуральные газоны еще не готовы. Именно по этой причине "Нива" и получила отказы от различных стадионов, куда обращалась. А не из-за полуфинала и финала Кубка Украины.
"Нива" дождалась последнего дня и сейчас всем руки выкручивает. А то что городской стадион Тернополя готовят к полуфиналу – это лишь один из нюансов.
Если бы "Нива" заключила договор заранее, то все эти моменты с газоном по крайней мере были бы обсуждены – администрация стадиона подчеркнула бы эти сомнения. Тем более на городском стадионе Тернополя нет подогрева, чтобы можно было готовить поле раньше.
Сегодня (разговор был 5 апреля – прим.) на стадион должна заехать техника и готовить его, расконсервировать после зимы. Но она заезжает не потому, что арену надо готовить к матчу "Агробизнес" – "Динамо", а потому что это плановые работы – независимо от матчей.
Сейчас, чтобы решить вопрос будущих выступлений "Нивы" на городском стадионе, клуб должен хотя бы прийти и встретиться. А за два-три дня до игры приходит письмо с предложением арендовать стадион – это как так коммуникация происходит? Сейчас она между администрациями клуба и стадиона полностью отсутствует.
Должно же быть официальное обращение "Нивы" в городской совет с просьбой – провести на стадионе один матч или всю весеннюю часть. Указать ориентировочные даты игр. Но я таких обращений от них не видел", – сказал Круть.
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