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Верес и Черноморец выигрывают свои матчи. Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Анонс информационно-аналитической программы

Верес и Черноморец выигрывают свои матчи. Украина футбольная

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 8 апреля на телеканале XSPORT в 00:20.

Эксперт - специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

  • "Верес" и "Черноморец" выигрывают свои матчи;
  • "Агробизнес" три матча без побед, "Металлист 1925" и "Оболонь" притормозили;
  • Вторая лига "Подолья" воспользовалось осечками конкурентов, волевая победа "Кривбасса".

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2021 в 16:08
везёт Вересу на пенальти --2 матча 2 пенальти --что это как назвать
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