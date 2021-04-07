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Верес и Черноморец выигрывают свои матчи. Украина футбольная
Анонс информационно-аналитической программы
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир 8 апреля на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- "Верес" и "Черноморец" выигрывают свои матчи;
- "Агробизнес" три матча без побед, "Металлист 1925" и "Оболонь" притормозили;
- Вторая лига "Подолья" воспользовалось осечками конкурентов, волевая победа "Кривбасса".
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2021 в 16:08
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