Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес рассматривает стадион в Тернополе как домашнюю арену в следующем сезоне
Агробизнес ищет варианты
fcnyva.com
Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть сообщил, что по городскому стадиону будут рассматривать различные предложения о сотрудничестве.
"Клуб "
А пока стадион готовится к проведению финала Кубка Украины и готов выполнить все взятые обязательства перед УАФ", – сказал Круть.
Напомним, что полуфинал Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо" пройдет на городском стадионе Тернополя 21 апреля 2021 года.
Популярное сейчас
- Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером
- СМИ: Шахтер предлагает 7 млн евро за полузащитника Интернасьонала
- Стало известно, сколько заработало бухарестское Динамо после спарринга в Киеве
- Компания из США может выкупить Черноморец
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году