  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес рассматривает стадион в Тернополе как домашнюю арену в следующем сезоне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес рассматривает стадион в Тернополе как домашнюю арену в следующем сезоне

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес ищет варианты

Агробизнес рассматривает стадион в Тернополе как домашнюю арену в следующем сезоне

fcnyva.com

Новина українською

Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть сообщил, что по городскому стадиону будут рассматривать различные предложения о сотрудничестве.

"Клуб "Агробизнес" рассматривает тернопольской стадион как один из вариантов проведения домашних игр в следующем сезоне. Есть и клубы, которые рассматривают стадион в Тернополе как резервный, тот же "Львов". Стадион может интересовать несколько клубов. Кто будет проявлять интерес – с тем и будут вестись переговоры.

А пока стадион готовится к проведению финала Кубка Украины и готов выполнить все взятые обязательства перед УАФ", – сказал Круть.

Напомним, что полуфинал Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо" пройдет на городском стадионе Тернополя 21 апреля 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Городской стадион Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vinn (Khmelnitsky)
07.04.2021 в 21:19
Молодці, там де б були би своїми (Хмельницький) не розглядають... Де своїми не стануть прагнуть... Буде момент коли кругом будете чужими.... Маркетологу 12 балів і 5 з плюсом..
Ответить
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
07.04.2021 в 21:00
Недай Боже діти волочиської собаки вийдуть в прем'єр лігу.
Ответить
0
0
Перець75 (Тернопіль)
07.04.2021 в 20:38
Де є ґешефт тому і стадіон. Про Ниву забув чи не хоче чути?
Ответить
+2
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
07.04.2021 в 21:03
Вони не можуть пробачити Ниві і їхнім фанам заряд Надал ху&ло. Але потужно було, а лисий якраз прибув рисанутися на футбол)
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 20:08
Ура! В Тернополь приедет элита!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...