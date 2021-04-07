Агробизнес рассматривает стадион в Тернополе как домашнюю арену в следующем сезоне

Начальник управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть сообщил, что по городскому стадиону будут рассматривать различные предложения о сотрудничестве.

"Клуб " Агробизнес " рассматривает тернопольской стадион как один из вариантов проведения домашних игр в следующем сезоне. Есть и клубы, которые рассматривают стадион в Тернополе как резервный, тот же "Львов". Стадион может интересовать несколько клубов. Кто будет проявлять интерес – с тем и будут вестись переговоры.

А пока стадион готовится к проведению финала Кубка Украины и готов выполнить все взятые обязательства перед УАФ", – сказал Круть.

Напомним, что полуфинал Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо" пройдет на городском стадионе Тернополя 21 апреля 2021 года.