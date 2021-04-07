Чижевский: Поле Арены Львов далеко от идеала – хватает и залысин и других проблем

Главный тренер " Агробизнеса " Александр Чижевский раскритиковал качество газона на "Арене Львов", а также объяснил, почему отказался от проведения матча своей команды на этом стадионе.

"Я бы не сказал, что на "Арене Львов" качество газона было намного лучше, чем в Волочиске. Я был удивлен полем "Арены Львов", ведь ее готовили для матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира. Но оказалось, что оно очень далеко от идеала – хватало и залысин да и других проблем. А аренда там по цене немалая – поэтому и решили играть на своем родном стадионе.

Мы уже очень устали, прежде всего морально, все время играть на выезде. В психологическом плане это переносить тяжело да и надоело постоянно колесить по Украине. Поэтому команда очень позитивно восприняла информацию, что будем играть в Волочиске. Конечно, если бы еще и болельщики были на трибунах… Но пока приходится играть без зрителей, хотя, вы сами видели, немало их пришло и поддерживало команду из-за забора. Мы им очень благодарны за это, но жаль что не смогли отблагодарить победой и порадовать хорошим футболом", - сказал Чижевский.