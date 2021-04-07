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Чижевский: Поле Арены Львов далеко от идеала – хватает и залысин и других проблем

Первая лига
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А аренда довольно высокая

Чижевский: Поле Арены Львов далеко от идеала – хватает и залысин и других проблем

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский раскритиковал качество газона на "Арене Львов", а также объяснил, почему отказался от проведения матча своей команды на этом стадионе.

"Я бы не сказал, что на "Арене Львов" качество газона было намного лучше, чем в Волочиске. Я был удивлен полем "Арены Львов", ведь ее готовили для матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира. Но оказалось, что оно очень далеко от идеала – хватало и залысин да и других проблем. А аренда там по цене немалая – поэтому и решили играть на своем родном стадионе.

Мы уже очень устали, прежде всего морально, все время играть на выезде. В психологическом плане это переносить тяжело да и надоело постоянно колесить по Украине. Поэтому команда очень позитивно восприняла информацию, что будем играть в Волочиске. Конечно, если бы еще и болельщики были на трибунах… Но пока приходится играть без зрителей, хотя, вы сами видели, немало их пришло и поддерживало команду из-за забора. Мы им очень благодарны за это, но жаль что не смогли отблагодарить победой и порадовать хорошим футболом", - сказал Чижевский.

Напомним, что "Агробизнес" занимает четвертое место турнирной таблицы Первой лиги. Также команда из Волочиска также пробилась в полуфинал Кубка Украины, обыграв в 1/4 финала "Шахтер".

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В статье: Арена Львов Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
kamp-sport

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