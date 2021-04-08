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Верес и Черноморец выигрывают свои матчи. Украина футбольная с Павлом Кикотем - ВИДЕО
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" со специалистом Павлом Кикотем.
В выпуске:
- "Верес" и "Черноморец" выигрывают свои матчи;
- "Агробизнес" три матча без побед, "Металлист 1925" и "Оболонь" притормозили;
- Вторая лига "Подолье" воспользовалось осечками конкурентов, волевая победа "Кривбасса".
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Источник:ПФЛ
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