Экс-пресс-секретарь Металлурга З Роман Акбаш: Я спросил у заммэра: “Как вы планируете зарабатывать деньги в МФК?” Он ответил, что никак

Роман Акбаш - знаменитый историк и гид Запорожья. Его “прогулки в прошлое ” собирают десятки людей. Но в прошлом самого Романа тоже много чего интересного - банкротство запорожского “Металлурга”, создание нового клуба и обвинения в сдаче матчей.

– Ты помнишь свой первый поход на футбол?

– Хорошо помню! В этом году исполнится 30 лет с того момента, как я стал футбольным болельщиком. Это было 7 мая 1991 года. “Металлург” встречался с московским ЦСКА, сыграли по нулям. ЦСКА в то время был грозной силой. В последнем чемпионате Союза они взяли чемпионство и Кубок СССР.

Мне было 11 лет, у отца не было времени сходить со мной на стадион и меня отпустили самого. Дали рубль, а с учетом того, что детский билет стоил 10 копеек, то мне хватило денег еще и на программку, и на значки.

Уже в 93-м году я познакомился с футбольными журналами, фанатским самиздатом и начал интересоваться этим движением. А в 1996 году в первый раз отправился на выезд вслед за командой.

– В Запорожье было два профессиональных клуба – “Металлург” и “Торпедо”. Как ты определился с любимой командой?

– В то время на слуху был больше “Металлург”. В 91-м они обыграли и киевское “Динамо”, и московский "Спартак". Как можно было не болеть за эту команду? Тем более все мои друзья и знакомые ходили на “Металлург”, а жил я на Верхней Хортице (дальний район на правом берегу Днепра – прим.авт.).В 80-е годы старшеклассники ходили с бело-голубыми галстуками (на то время – цвета “Металлурга”). Красили одну половину белых простыней синькой и вывешивали их где только можно…

“Торпедо” от меня было далеко – на Космосе (дальний район на левом берегу Днепра (прим. авт.). Мы с ребятами даже шутили, что матч “Торпедо” - ”Металлург” – это полноценный выезд и что нам проще и быстрее смотаться на “Метеор” в Днепропетровск, чем на стадион “Торпедо”.

На последнем матче запорожского дерби мы перебрались через забор и подбежали к футболистам “Торпедо”... Нас потом даже в милицию доставили, один футболист на меня заявление хотел писать, но все ограничилось профилактической беседой милиционеров с моими родителями.

– На своей Facebook-страничке ты выложил газетную вырезку с первого матча “МЗ” в “вышке” чемпионата СССР против “Спартака”. Тогда на матч пришло 28 тысяч человек. Почему с каждым годом посещаемость украинского футбола падает?

– Даже если брать только фанатское движение, то динамика его развития у нас в стране волнообразная. И сейчас оно на спаде. В последний раз футбол в Запорожье был на волне во времена, когда им владел Игорь Дворецкий (акционер “Индустриалбанка” – прим. авт). Мы тогда обыгрывали и “Шахтер”, играли с “Динамо” в финале Кубка Украины. Поэтому и народ ходил, а фанатский сектор был полон людей с флагами и шарфами.

Вообще первый отток болельщиков случился в начале 90-х. Связано это было и с экономической составляющей, и с потерей интереса среди болельщиков. Возьмем тех же фанатов “Динамо Киев”. Они по шесть раз за сезон в Москву ездили на матчи, а тут надо было ехать в Шепетовку на матч с “Темпом”... Было время, что киевские фанаты лет пять кряду, а может и больше, вообще не приезжали в Запорожье.

“Хотел первым объявить о завоевании “Металлургом” трофея, а объявил о банкротстве любимой команды”

– В 2014 году ты перестал быть обычным фанатом и возглавил пресс-службу “Металлурга”. Как так получилось?

– К тому времени я работал журналистом в одной из запорожских газет. В редакции начались тяжелые времена и главный редактор газеты предложил познакомить меня с Сан Санычем Томахом, легендой запорожского клуба и на тот момент спортивным директором“Металлурга” – тогда как раз в клубе искали руководителя пресс-службы. У меня тогда только родилась дочь и, естественно, в работе я очень нуждался. На собеседовании Томах отнесся ко мне настороженно. Ведь я на тот момент фактически был чем-то вроде пресс-атташе у металлурговского фан-движения.

Но спустя две недели мне позвонили и предложили должность. И это несмотря на то, что у меня нет оконченного высшего журналистского образования, а по регламенту оно должно было быть. Может, просто не нашли никого более подходящего, а может как раз сыграло роль то, что я был весьма видным фанатом "Металлурга".

– В каком состоянии был клуб, когда ты начал в нем работать?

– “Металлург”, которым владел Александр Богуслаев с 2012 года, поначалу был крепким середняком. Финансирование было стабильным, зарплаты вовремя выплачивались. В то время некоторые футболисты могли получать по 10-20 тысяч долларов в месяц. Хотя во времена “Индустриалбанка”, наверное с зарплатами еще получше дело было.

При этом в организации работы были некоторые, скажем так, нюансы. Мы даже шутили, что для того, чтобы нам получить пачку бумаги, нужно было исписать запросами пол-пачки. Осложняло работу и то, что многие из руководителей клуба были далеки и от спорта, и от футбола, в частности.

Помню как-то играли мы на сборах с каким-то боснийским клубом. Для сохранения уровня секретности в итоговой новости было дано указание на сайте некоторых футболистов в составе не называть по фамилии, а обозначать как “игрок на просмотре”. Я руководству говорю, мол, 21 век на дворе, если мы не дадим чего-то на официальном сайте, то вместо нас об этом напишут на других ресурсах. Как в воду глядел – пока мы пытались сохранить секретность, боснийский клуб на своем сайте выложил в составах имена и фамилии всех игроков, которые выходили на поле за “Металлург”.

– Ты заметил момент, когда Александру Богуслаеву надоел клуб и он решил прекратить финансирование?

– Я не уверен, что Богуслаеву вообще когда-то был очень интересен футбол. Да, он ходил иногда на матчи, но есть слухи, что клуб ему просто навязали, чтобы Запорожье не осталось без профессиональной команды. А первым звоночком было то, что в один момент “Металлург” не поехал заграницу, а провел сборы в Запорожье. Все остальные разъехались в Турцию и Испанию, а наши парни тренируются на базе на Великом Лугу. Потом уже пошли задержки зарплат, опытные игроки начали отказываться играть, на поле начала выходить молодежь. Особенно запомнился домашний матч с “Динамо”, последняя игра вообще в истории клуба. “Металлург” провел его в Киеве, потому что на тот момент уже все играли и работали в клубе фактически на голом энтузиазме. Денег вообще уже не было – никаких и ни на что. Киевляне организационно помоги финишировать тогда в осенней части чемпионата, потому и играли в столице. Я тогда поехал с командой, ведь это был “домашний” матч, и я должен был отвечать за пресс-конференцию и, например, за те же рекламные баннера вокруг поля или моменты связанные с телетрансляцией. А вдруг за зиму свершилось бы какое-то чудо и мы вышли бы на весеннюю часть? Надеялись, верили и потому отрабатывали все что требовалось регламентом, договорами и контрактами. Даже, тогда, когда вся "верхушка" клуба уже фактически поставила крест на клубе.

И вот на тот декабрьский матч мы приехали в Киев на автобусе к самому началу матча. Проиграли 0:6 . Перед этим тоже был ряд катастрофических результатов. Было ужасно стыдно. Но я не согласен с теми людьми, которые откровенно на чем свет стоит костерили игроков за такие результаты. Разве они могли быть другими – эти результаты? "Металлург" доигрывал с юными пацанами, которые до этого толком даже в первенстве дублеров не поиграли. Они получали совершенно мизерные деньги, даже когда условия контрактов с ними еще выполнялись. Морально-волевые качества – это, безусловно, нужная и прекрасная вещь, но лишь на них одних долго не протянешь. Многие ли из тех, кто вышел тогда на поле потом еще играли в матче Премьер-Лиге? Наверное, пальцев на одной руке хватит пересчитать, с лихвой.

– Тебе пришлось объявить о банкротстве “Металлурга”. Помнишь как ты узнал об этой новости и какие чувства испытал?

– Очень хорошо помню. Это произошло в канун моего дня рождения, 8 сентября 2015 года. У меня на следующий день был запланирован отгул и тут вечером звонит телефон. Смотрю – президент клуба. Ну, думаю, что-то экстраординарное. Обычно так мне звонили лишь руководители рангом ниже. Поднимаю трубку и слышу вопрос: “Рома, а у тебя есть доступ на сайт, надо новость поставить? Можешь же это сейчас сделать?”. Представляешь – есть ли у меня, у руководителя пресс-службы, доступ к клубному сайту?! Это очень яркая фраза, которая характеризует руководство “Металлурга”. Они, наверное, думали, что вся информация на сайт сама каким-то чудесным образом запрыгивает, а футбол вообще это только то, что на поле в двух таймах происходит.

Читайте также Руины Сечи. 17 самых запоминающихся матчей в истории запорожского Металлурга

…Когда я увидел текст заявления, которое должен был опубликовать на сайте, у меня внутри все оборвалось. И как у болельщика, и как у работника клуба. Пожалуй, это был один их худших моментов в моей жизни. Естественно, весь следующий день я не праздновал, а отвечал на шквал звонков и писем. Ведь, знаешь, у меня даже была такая мечта – я хотел первым объявить всем миру о завоевании “Металлургом” какого-нибудь трофея. Ну вот, не поверишь, мечтал, о том, как я прямо с рабочего места рвану на футбольное поле – праздновать с командой, с фан-сектором, получать медаль. Честное слово, одна из командного комплекта там бы точно была бы моей… Но, видишь как судьба распорядилась – объявлять мне пришлось о банкротстве любимой команды.

За год членами фан-клуба “Металлург” стали всего 50 человек. Причина – наш менталитет.

– В итоге “Металлург” прекратил свое существование. Уже со следующего сезона во второй лиге начал играть новый “Металлург”, местная команда “Россо Неро”, которая поменяла название. Одной из особенностей нового ”Металлурга” было членский билет болельщика. Годовой взнос составлял 180 гривен. Кто придумал такой принцип?

– Мы, учредители клуба со стороны болельщиков – в лице общественной организации "Металург назавжди". Я в свою очередь являлся одним из руководителей этой организации. Изучал подобный опыт, и мировой, и например, ровенского "Вереса". У них была похожая схема финансирования, мы где-то ее переняли.

– За год членских взносов поступило всего на 14 162 гривны. Что это: недоработка пиар-службы и маркетинга или безразличие болельщиков к своему клубу?

– Много факторов. В первую очередь – наш менталитет. Сейчас я улыбаюсь, когда отечественные фанаты выдвигают инициативы создать свой футбольный клуб –что-то вроде United of Manchester, с бюджетом за счет только средств самих болельщиков. Жаль, конечно, это говорить, но в нашей стране это утопия.Никто у нас в таком количестве денег на существование клуба не соберет. Тем более, если начинать надо будет с самых низов и с не самых приятных результатов. Я тоже был весь из себя такой романтик и оптимист, очень хотел, чтобы некая болельщицкая модель клуба сработала. Но за год в клуб вступило "аж" чуть больше полусотни человек. Естественно, в этом есть том числе и наша вина – где-то не хватило каких-то умений, навыков, сил и тех же денег. У нас не получилось, ноша оказалась не по силам – рассчитывали, что сил этих будет больше. Но я бы очень хотел, чтобы в Украине это все-таки у кого-то когда-нибудь получилось.

– Были коробочки для пожертвований на матчах.

– Да, собирали деньги и таким образом. Изначально “Металлург” играл на маленьком стадионе “Титан”, он находится на Кичкасе, в рабочем районе города. Вход был бесплатным, но на входе стояла такая коробка. По трибунам ее тоже носили. На игры собирались по две тысячи зрителей. Люди приходили семьями, с колясками, с домашними животными. Атмосфера на стадионе была великолепная, очень душевная. Тем более, тогда игры были равными, без разгромных поражений, которые начались позже…

– Хорошо, что мы заговорили про те самые разгромы. Сезон 17/18 “Металлург” закончил на последнем месте Второй лиги группы Б с 7 очками и 133 пропущенными голами. Поговаривали, что “Металл” сдает игры. Как ты можешь прокомментировать эту ситуацию?

– Помню однажды лично общался по телефону с Кочетовым, который руководил Комитетом ФФУ по этике и Честной игре. Говорит, мол, мы возбудили проверку. Спрашивает, вы нам содействовать будете? Да, говорю, полностью – дадим все записи игр, все остальное сделаем, что в наших силах. И вот тут обидно получилось. Мы получили огульные обвинения, все, кому не лень, рассказывали о каких-то "играх на контору", выходили какие-то передачи, где рисовались схемы сдачи матчей и назывался "Металлург". Наносился колоссальный вред репутации, которая у нас из-за спортивных результатов и так была не ахти. И что в итоге? Два года прошло, или даже три – а где же результаты этих расследований? Или извинения, если подтвержденных фактов не нашли? Эта ситуация стала одной из причин того, что я в итоге принял решение покинуть клуб и практически окончательно разочаровался в отечественном футболе.

– “Металлург” - ”РоссоНеро” пытался найти крупных спонсоров среди предприятий города?

– Я достаточно хорошо отношусь, например, к Андрею Богатченко (одному из учредителей клуба). Он со своими друзьями и партнерами вкладывал в ФК свои личные деньги. Да, их в итоге оказалось недостаточно. Но ведь и они не олигархи, поэтому лично мне их не в чем обвинить – тем более, как выше говорил, этот "Металлург" и болельщикам не очень-то и нужным оказался. Но учредителей из "Россо Неро" многие футбольные люди, как мне кажется, восприняли в штыки – то ли это такие особенности местной футбольной кухни, то ли какие-то личные взаимоотношения, то ли еще что-то, мне сложно судить. Но многие из тех, кто мог бы реально помочь на том момент единственному профессиональному клубу области, от него отвернулись, причем демонстративно. Были даже ситуации, когда обращались за помощью к воспитанникам "Металлурга", его бывшим игрокам. Они прямым текстом говорили: "Этим людям мы помогать не будем".

Муниципальный “Металлург” нужен для того, чтобы в нем играли не самые лучшие воспитанники

– В 2017 году мэр Запорожья объявил о создании еще одного ФК “Металлург”, но теперь уже муниципального. Считаешь ли ты новый МФК приемником того самого “Металлурга”?

– Я всегда говорил, что муниципальные клубы – это прошлый век . По-моему, они существуют сейчас только в тоталитарных государствах. В России, например, где “Газпром” спонсирует “Зенит”.

У меня есть друзья по моему фанатскому прошлому, которые теперь болеют за МФК. Это их выбор, и я не в праве их осуждать. Просто у меня свое мнение. Смотри, вот я живу в частном секторе, в не самом фешенебельном районе города. На моей улице нет ни асфальта, ни освещения. Может лучше людям дороги на районах заасфальтировать, или залатать те, что есть, или внутридворовые отремонтировать? Согласен, есть те, кому важно ходить на футбол. И те, кто работает в этом клубе – многие из них замечательные люди. Но мне, кажется, что в городе гораздо больше тех, кто футболом вообще не интересуются. Сколько там матчи МФК зрителей собирают? И сколько из этих зрителей приходят на стадион за свои деньги, а не по бесплатным билетам?

И почему, к примеру, мы финансируем профессиональный футбольный клуб, а не гимнастические залы для детей, например?

Я считаю, что жить надо по средствам – и это правило работает и в случае футбольных клубов. По моему мнению, наш город достаточными средствами для содержания футбольного клуба не обладает. На одной их первых пресс-конференций я задал вопрос заммэру: как вы планируете зарабатывать деньги в МФК? Он мне ответил, что они вообще не планируют зарабатывать. Что? Как такое может быть-то в современном футбольном клубе? Тем, кто не планируют зарабатывать в своих футбольных клубах, рано или поздно придется зарабатывать либо в совершенно других клубах, либо в каких-то других отраслях.

– Детский футбол должен финансироваться?

– Да, детские школы и детский спорт надо поддерживать, это очевидно. Вот только, когда, например, чиновники говорят, что муниципальный ФК нужен для того, чтобы было где играть выпускникам ДЮСШ, мне кажется, что это лукавство. Не верю я в то, что самые лучшие воспитанники нашей муниципальной школы пойдут именно в “Металлург”. Что им делать-то во Второй лиге? Они пойдут в “Шахтер” или “Зарю”. Бюджет клуба Премьер-лиги и аппетиты футболистов ее уровня – это знаете ли совсем уж неподъемные вещи для коммунального предприятия.

– Ты проводишь экскурсии по Запорожью. Есть ли в планах сделать тематическую экскурсию по футбольному прошлому?

– Признаюсь, есть такие планы. Пока они еще не совсем оформились в готовый продукт. Но кое-что, скажем так, на черновик уже набросал. Планировал в прошлом году начать с лекции об истории футбола в нашем городе – о его первых шагах здесь, еще в годы, когда он был Александровском и чуть позже. Хотел провести во время Евро, в каком-нибудь пабе – перед трансляцией игры сборной Украины. Но потом появился коронавирус… Так что, в ближайшем будущем что-то футбольное презентовать не планирую. А там посмотрим – желание такое есть.

– И последний вопрос. Если вдруг “Заря” станет не луганской, а запорожской командой официально, по документам, люди начнут за нее болеть?

– Думаю, что многие жители города да, а я точно нет. Вряд ли я когда-нибудь найду себе новую родную команду. Но я не среднестатистический болельщик, я много лет был фанатом, принадлежал к ультрас-движению – меня в этом случае подкупить сменой вывески невозможно. Так же, как например, победами, красивым футболом или условным Роналду в составе. А вот со многими болельщиками в нашей стране, думаю, такой или подобные трюки вполне могут работать. И даже работают – болеть за победителей это же преимущественно легко и безболезненно. Это за "Металлург", например, болеть было очень тяжело и иногда даже больно, а за "Динамо", "Шахтер" или ту же "Зарю" – та запросто! Ну, как минимум в национальных турнирах. В них же зритель и ходит-то чаще именно на "Динамо" или на "Шахтер", а не на команду своего города.

фото – facebook.com/roman.akbash