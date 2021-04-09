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Клуб Первой лиги подписал воспитанника Шахтера

Первая лига
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С 2018 года он выступал за белорусский "Минск"

Клуб Первой лиги подписал воспитанника Шахтера

Фото: ФК Горняк-Спорт

Новина українською

Украинский полузащитник Владислав Насибулин продолжит карьеру в "Горняк-Спорте". Об это сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист - воспитанник донецкого "Шахтера". Насибулин выступал за юношеские команды клуба, затем за "Шахтер-3". В ДЮФЛ выступал за донецкий "Металлург" и "Шахтер". В 2006 году начал выступать за "Шахтер-3" во Второй лиге Украины, где провел 69 матчей и забил 12 голов. Летом 2010 года перешел на правах аренды в мариупольский "Ильичевец", где главным тренером был Илья Близнюк.

Насибулин хорошо знаком болельщикам Полтавщины. В течение четырех сезонов он выступал за ФК "Полтава" (с сезона 2013/2014 по сезон 2017/2018).

Последним его клубом был "Минск", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Беларуси. В составе команды с 2018 года он провел 34 матча и забил 5 мячей.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Горняк-Спорт" находится на 8-м месте, в активе клуба 28 зачетных пунктов.

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В статье: Владислав Насибулин Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
ФК Горняк-Спорт

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