Лидер Вереса не поможет команде в матче с ВПК-Агро

В рамках 21-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Верес" сыграет с "ВПК-Агро" в субботу, 10 апреля.

Травма одного из лидеров перволигового "Вереса" оказалась более серьезной, чем ожидалось. Роберт Гегедош, был заменен в матче 19 тура с "Черноморцем".

Гегедош пропустил поединок с "Кремнем" и сейчас занимается по индивидуальной программе и его участие в завтрашнем противостоянии с "ВПК-Агро" под большим вопросом. В текущем сезоне на счету футболиста за ровенчан 6 забитых голов и 7 голевых передач в 20 матчах.

А вот кто точно не сыграет с "ВПК-Агро", так это Виталий Тимофеенко, который уже давно восстанавливается после серьезной травмы. Дисквалифицированных среди ровенчан — нет.

Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 42 очка. "ВПК-Агро" находится на 10-м, в активе клуба 23 зачетных пунктов.