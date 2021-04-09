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Лидер Вереса не поможет команде в матче с ВПК-Агро
Травма Роберт Гегедоша оказалась более серьезной, чем ожидалось
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В рамках 21-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Верес" сыграет с "ВПК-Агро" в субботу, 10 апреля.
Травма одного из лидеров перволигового "Вереса" оказалась более серьезной, чем ожидалось. Роберт Гегедош, был заменен в матче 19 тура с "Черноморцем".
Гегедош пропустил поединок с "Кремнем" и сейчас занимается по индивидуальной программе и его участие в завтрашнем противостоянии с "ВПК-Агро" под большим вопросом. В текущем сезоне на счету футболиста за ровенчан 6 забитых голов и 7 голевых передач в 20 матчах.
А вот кто точно не сыграет с "ВПК-Агро", так это Виталий Тимофеенко, который уже давно восстанавливается после серьезной травмы. Дисквалифицированных среди ровенчан — нет.
Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 42 очка. "ВПК-Агро" находится на 10-м, в активе клуба 23 зачетных пунктов.
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