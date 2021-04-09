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ВПК-Агро подходит к матчу с Вересом с серьёзными кадровыми проблемами
Принять участие в матче не сможет целый ряд игроков
Выигравший последние три матча в
Давно уже находится в лазарете защитник Гиорги Гадрани, который даже не успел дебютировать за зелено-черных в официальном матче.
После игры в Горишних Плавнях проблемы с задней поверхностью бедра возникли у полузащитника Павла Ксенза, уже пропустившего встречу предыдущего тура с "Оболонью".
На больничном находятся защитник Максим Агапов, полузащитник Алексей Красов и нападающий Станислав Кулиш.
Плюс совершенно точно не сыграет с лидером чемпионата полузащитник Иван Тищенко, удаленный с поля в матче с "пивоварами".
В то же время стоит отметить возвращение в строй нападающего Ивана Будняка, который пропустил игру с "Оболонью" из-за перебора желтых карточек.
Напомним, что "ВПК-Агро" занимает 10-е место в Первой лиге. Субботний матч с "Вересом" пройдет в Млинове в присутствии зрителей. Начало в 15:00.
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