Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Авангард против Агробизнеса, Оболонь принимает Ниву. Смотреть онлайн
Стартовые матчи 21-го тура
Фото - ФК Авангард
АВАНГАРД - АГРОБИЗНЕС
ОБОЛОНЬ - НИВА (Тернополь)
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