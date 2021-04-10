Первая лига. Оболонь минимально побеждает, матч двух пенальти в Краматорске

Александр Чижевский снова сумел удивить составом. Вне заявки оказались братья Когуты, а на скамейке запасных оба "чистых" форварда, доступных на данный момент. Зато ощущался переизбыток латералей на поле - любопытная крайность от наставника "Агробизнеса" в попытке прервать серию неудач.

Визуально лучше матч начали хозяева, которые, тем не менее, ощущали сложности с проникновением в штрафную площадку соперника. Ну а в середине первого тайма "Агробизнесу" удалось открыть счет едва ли не с первого полумомента, причем сделал это Руслан Черненко с пенальти. Назначен "приговор" был за игру рукой игрока "Авангарда".

Правда уже на последней компенсированной минуте Олег Бородай, также с пенальти, счет сравнял.

Авангард - Агробизнес 1:1 (0:1)

Голы: Бородай (90+5) - Черненко (23 пен)

Авангард: Поспелов, Шинкаренко, Бородай О., Трояновский, Пыско, Козлов, Пидручный, Сеницкий, Толочко, Дорошенко, Ермоленко.

Агробизнес: Мозиль, Дидык, Курыло, Юхимович, Романюк, Думанюк, Немтинов, Шаповал, Бойчук, Семенюк, Черненко.

Предупреждения: Шинкаренко (59) - Думанюк (3), Курыло (34), Романюк (43), Шаповал (52), Семенюк (88)

Судя по всему, еще не до конца готов Александр Батальский, ибо Павел Яковенко снова оставил его на скамейке запасных в матче с "Нивой". Либо просто дал дополнительную возможность своему главному бомбардиру отдохнуть, так как соперник явно не выглядел боеспособным. В запасе коллектива Игоря Билана было всего лишь пять футболистов, два из которых вратари.

К чести тернополян, они не сложили лапки и даже могли открывать счет. В дебюте "Нива" лучше соперника контролировала мяч и создавала некую опасность у ворот Литвиненко после стандартов. Но стоило однажды разжаться пружине "Оболони", как Майданевич выскочил один на один и лишь реакция Механива спасла гостей от неприятностей.

И все же счет открыли именно гости, Сергей Кисленко первым откликнулся на навес справа и с рикошетом от стойки вогнал мяч в сетку ворот "пивоваров". Прекрасная возможность была у него же спустя некоторое время. Но находясь прямо перед вратарем, форвард "Нивы" толком не попал по мячу. Не дожидаясь окончания тайма, Яковенко бросил в бой Батальского, разменяв Александра Голикова. Это означало переход "Оболони" на игру в два форварда. Именно после скидки Александра опасно пробивал Сергей Суханов, но Максим Механив здорово вытащил этот мяч из-под перекладины.

Достаточно долго мучился фаворит матча и после перерыва, пока в середине второго тайма не проявил индивидуальное мастерство Артур Мурза. Вингер киевлян в левом полуфланге накрутил оппонентов и выдал наброс на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Алексей Майданевич. Ну а вскоре отличился и сам Мурза, который нашел зону в штрафной соперника и своевременно открылся, реализовав в касание передачу Щебетуна.

Оболонь - Нива 2:1 (0:1)

Голы: Майданевич (68), Мурза (73) - Кисленко (24)

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Лобов, Мате, Глошардин, Голиков, Суханов, Матяж, Мурза, Майданевич, Щебетун.

Нива: Механив, Дворовенко, Демчук, Вовченко, Хруставка, Малащук, Семенина, Скакун А., Гатала, Кисленко, Процив.

Предупреждения: Скакун (49), Кисленко (89)