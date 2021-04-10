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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Альянс принимает Металлист 1925 и другие матчи дневного слота. Смотреть онлайн

Первая лига
(2 голосов)

Также "Горняк-Спорт" против "Николаева" и "Прикарпатье" с "Кремнем"

Первая лига. Альянс принимает Металлист 1925 и другие матчи дневного слота. Смотреть онлайн

Фото - ФК Альянс

Новина українською

АЛЬЯНС - МЕТАЛЛИСТ 1925

ГОРНЯК-СПОРТ - НИКОЛАЕВ

ПРИКАРПАТЬЕ - КРЕМЕНЬ

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Альянс (Липовая Долина)
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