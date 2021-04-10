Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Альянс принимает Металлист 1925 и другие матчи дневного слота. Смотреть онлайн
Также "Горняк-Спорт" против "Николаева" и "Прикарпатье" с "Кремнем"
Фото - ФК Альянс
АЛЬЯНС - МЕТАЛЛИСТ 1925
ГОРНЯК-СПОРТ - НИКОЛАЕВ
ПРИКАРПАТЬЕ - КРЕМЕНЬ
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