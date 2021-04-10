Первая лига. Волынь побеждает Кристалл (2:0)

Вера Василия Сачко в Юрия Коломойца все же исчерпала себя и в игре с беспросветным аутсайдером Первой лиги форварда оставили на скамейке запасных. А вот Богдан Орынчак в очередной раз доказал реноме палочки-выручалочки как этого тренера "крестоносцев", так и предыдущего. Именно он откликнулся на скидку головой партнера после подачи со стандарта и головой же переправил мяч в сетку ворот Андрея Клищука.

В дебюте второго тайма Александр Климец попал своим ударом в перекладину. И все же чувствовалось, что второй гол в ворота "Кристалла" лишь вопрос времени. В середине второго тайма сфолили херсонцы в своей штрафной на Евгение Протасове и Сиаваш уверенно реализовал пенальти.

Эта победа "дежурная" для лучан, да и не позволила команде Сачко особо подняться в турнирной таблице. Текущее пятое место с четырехочковым отставанием от тройки лидеров. Правда с двумя матчами в запасе по сравнению с "Металлистом 1925", что смотрится уже перспективно...

Волынь - Кристалл 2:0 (1:0)

Голы: Орынчак (31), Хагназари (63 пен)

Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета, Чачуа, Приймак, Хагназари, Протасов, Климец, Орынчак.

Кристалл: Клищук, Максименко, Логинов, Сеница, Лаптев, Сорокин, Дмитренко, Ходаковский, Вакуленко, Кателин, Титиевский.

Предупреждения: Ходаковский (45)