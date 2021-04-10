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Тернопольская Нива все-таки получила техническое поражение за матч против Горняка-Спорт
Кубок Украины тому причина
Фото - ФК Нива Тернополь
Тернопольской “Ниве” засчитали техническое поражение за матч против "Горняка-Спорт" из Комсомольска, который должен был состояться в минувший понедельник. Такое решение было вынесено на заседании КДК УАФ 9-го апреля. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.
Причиной стал перенос матча с городского стадиона имени Романа Шухевича в Тернополе из-за подготовки арены к поединку 1/2 финала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо".
За три дня до матча руководство “Нивы” сообщил ПФЛ о том, что они договорились о проведении матча на стадионе "Скиф" во Львове, однако "Горняк-Спорт" отказался ехать. КДК принял решение в пользу гостей, ведь хозяева не заблаговременно позаботились о новом месте для игры.
Благодаря этим трем очкам "Горняк-Спорт" поднимется на шестое место в Первой Лиге. "Нива" же продолжает занимать 13-е место, имея шесть пунктов преимущества над "Авангардом" из зоны вылета.
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