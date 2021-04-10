Первая лига
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Как в фильме: невероятный штрафной на последних секундах приносит победу. Верес - ВПК-Агро 1:0
Фото: Скріншот VERES TV
Ожидайте отчета о матче вскоре
Первая лига, 21 тур
10.04.2021, 15:00
Млинов, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько
"Верес" (Ровно) - "ВПК-Агро" (Шевченковка) 1:0
Гол: Гончаренко (90+5)
Видеотрансляция поединка
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