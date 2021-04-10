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Как в фильме: невероятный штрафной на последних секундах приносит победу. Верес - ВПК-Агро 1:0

Первая лига
(2 голосов)
Как в фильме: невероятный штрафной на последних секундах приносит победу. Верес - ВПК-Агро 1:0

Фото: Скріншот VERES TV

Новина українською

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Первая лига, 21 тур

10.04.2021, 15:00

Млинов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Евгений Цыбулько

"Верес" (Ровно) - "ВПК-Агро" (Шевченковка) 1:0

Гол: Гончаренко (90+5)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Станислав Гончаренко ВПК-Агро (Шевченковка)
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