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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Черноморец – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Чорноморець

Новина українською

В 6 туре Первой лиги, когда команды встретились между собой впервые на условно домашнем стадионе "Полесья" (имени Банникова в Киеве) "Черноморец" едва выцарапал ничью 1:1. На последних минутах.

И эта встреча не вангует легкого "хозяйственного" приема для одесситов. Больше о поединке читайте в анонсе.

Читайте такжеОстановят ли Верес, прорвет ли Николаев - поиск ответов в анонсе 21-го тура Первой лиги

Первая лига, 21 тур

10.04.2021, 17:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр в поле - Игорь Быч

"Черноморец" (Одесса) - "Полесье" (Житомир)

Видеотрансляция поединке

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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