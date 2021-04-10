Первая лига
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Черноморец – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: Чорноморець
В 6 туре Первой лиги, когда команды встретились между собой впервые на условно домашнем стадионе "Полесья" (имени Банникова в Киеве) "Черноморец" едва выцарапал ничью 1:1. На последних минутах.
И эта встреча не вангует легкого "хозяйственного" приема для одесситов. Больше о поединке читайте в анонсе.
Читайте такжеОстановят ли Верес, прорвет ли Николаев - поиск ответов в анонсе 21-го тура Первой лиги
Первая лига, 21 тур
10.04.2021, 17:00
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - Игорь Быч
"Черноморец" (Одесса) - "Полесье" (Житомир)
Видеотрансляция поединке
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