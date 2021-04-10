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Одесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1
Фото: Скріншот із CHERNOMORETS TV
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Первая лига, 21 тур
10.04.2021, 17:00
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - Игорь Быч
"Черноморец" (Одесса) - "Полесье" (Житомир) 2:1
Голы: Мельничук (30), Коркішко (90+2, пенальті) - Грицук (66)
Видеотрансляция поединке
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
10.04.2021 в 19:07
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Dimoncho (Kharkiv)
10.04.2021 в 18:53
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