Одесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1

Антонов если будешь держать на скамейке Бугая-Сухоручко-Ковбасу то они забут как играть --Штогрина надо на скамейку --сегодня повезло ЧО и Вересу на последних секундах вырывают победу--так играть нельзя нет нормальных ударов по воротам а нам дурак влетел --когда научитесь попадать ворота --на тренировках отрабатывайте удары и не играйте в своей штрафной