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Одесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1

Первая лига
(1 голосов)
Одесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1

Фото: Скріншот із CHERNOMORETS TV

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче вскоре

Первая лига, 21 тур

10.04.2021, 17:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр в поле - Игорь Быч

"Черноморец" (Одесса) - "Полесье" (Житомир) 2:1

Голы: Мельничук (30), Коркішко (90+2, пенальті) - Грицук (66)

Видеотрансляция поединке

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
10.04.2021 в 19:07
Антонов если будешь держать на скамейке Бугая-Сухоручко-Ковбасу то они забут как играть --Штогрина надо на скамейку --сегодня повезло ЧО и Вересу на последних секундах вырывают победу--так играть нельзя нет нормальных ударов по воротам а нам дурак влетел --когда научитесь попадать ворота --на тренировках отрабатывайте удары и не играйте в своей штрафной
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Dimoncho (Kharkiv)
10.04.2021 в 18:53
Мда, судейство у нас в первой лиге - это что-то с чем-то ...
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