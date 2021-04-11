  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Победный пенальти. Черноморец - Полесье 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победный пенальти. Черноморец - Полесье 2:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Очень важные три очка

Победный пенальти. Черноморец - Полесье 2:1. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура Первой Лиги, в котором "Черноморец" противостоял "Полесью". Один из лидеров соревнования сумел реализовать лишь один свой момент в первом тайме. После перерыва команда из Житомира возобновила паритет: Грицук пробил между ног вратарю хозяев. Судьбу матча решил пенальти, однако не обошлось без казусов. Маханьков сначала отразил удар Коркишко, но нападающий одесситов получил возможность еще раз выполнить одиннадцатиметровый, ведь голкипер вышел за линию.

Такие победы называют "чемпионскими", однако пока "моряки" располагаются на втором месте Первой Лиги. Лидирует ровенский "Верес" с преимуществом в одно очко и запасом в два матча.

"Черноморец" - "Полесье" 2:1 (1:0)

Голы: Мельничук 30, Коркишко 90+2 - Грицук 66

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...