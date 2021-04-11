Победный пенальти. Черноморец - Полесье 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура Первой Лиги, в котором "Черноморец" противостоял "Полесью". Один из лидеров соревнования сумел реализовать лишь один свой момент в первом тайме. После перерыва команда из Житомира возобновила паритет: Грицук пробил между ног вратарю хозяев. Судьбу матча решил пенальти, однако не обошлось без казусов. Маханьков сначала отразил удар Коркишко, но нападающий одесситов получил возможность еще раз выполнить одиннадцатиметровый, ведь голкипер вышел за линию.

Такие победы называют "чемпионскими", однако пока "моряки" располагаются на втором месте Первой Лиги. Лидирует ровенский "Верес" с преимуществом в одно очко и запасом в два матча.

"Черноморец" - "Полесье" 2:1 (1:0)

Голы: Мельничук 30, Коркишко 90+2 - Грицук 66