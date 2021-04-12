"Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал поражение "Черноморцу" (1:2).

"То что произошло сегодня (11 апреля - прим.) - вспомнил 90-е годы. Когда приезжали на выезды, у тебя было мало шансов выиграть. Сегодня то же самое произошло с нами. Редко комментирую действия судей. Но то что сегодня сделал судья и его бригада - это, честно...

Давно такого не видел. Мне очень жаль, что у нас 21-й век на дворе, а мы вернулись, застряли в 90-х, некоторые люди. Что сделали судьи - они просто убили нашу команду. Я считаю так, и никто меня в этом не переубедит.

То что судья не видит пенальти, сразу же, когда атакуем, одному игроку попадает в руки, второй попадает в руку - он говорит, что это естественное положение рук. А потом на 90-й минуте ставит пенальти. Это классическое убийство "Полесья" сегодня".

Уважаю "Черноморец", болельщиков. Я играл в этом клубе. Но я перестал уважать тех людей, которые сделали все, чтобы "Черноморец" добился результата. Кто это – я не знаю, это не мое дело. Но пускай они знают, что я перестал их уважать. Кто это был – мне все равно", - сказал Шищенко.