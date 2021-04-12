  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Шищенко недоволен судейством

"Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем

Скриншот: YouTube канал ФК Полесье

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко прокомментировал поражение "Черноморцу" (1:2).

"То что произошло сегодня (11 апреля - прим.) - вспомнил 90-е годы. Когда приезжали на выезды, у тебя было мало шансов выиграть. Сегодня то же самое произошло с нами. Редко комментирую действия судей. Но то что сегодня сделал судья и его бригада - это, честно...

Давно такого не видел. Мне очень жаль, что у нас 21-й век на дворе, а мы вернулись, застряли в 90-х, некоторые люди. Что сделали судьи - они просто убили нашу команду. Я считаю так, и никто меня в этом не переубедит.

То что судья не видит пенальти, сразу же, когда атакуем, одному игроку попадает в руки, второй попадает в руку - он говорит, что это естественное положение рук. А потом на 90-й минуте ставит пенальти. Это классическое убийство "Полесья" сегодня".

Уважаю "Черноморец", болельщиков. Я играл в этом клубе. Но я перестал уважать тех людей, которые сделали все, чтобы "Черноморец" добился результата. Кто это – я не знаю, это не мое дело. Но пускай они знают, что я перестал их уважать. Кто это был – мне все равно", - сказал Шищенко.

Напомним, что на последних минутах матча в ворота "Полесья" был назначен пенальти, который стал победным для Черноморца".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Шищенко Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полесье

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
12.04.2021 в 10:54
вот такие у нас судьи -что хотят то и делают а ЧО не заслуживает победы --так играть нельзя не хватает Ковальца или Григорчука--Антонов ещё сырой
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...