Игорь Климовский - новый главный тренер тернопольской Нивы

Тернопольская " Нива " объявила о назначении главным тренером команды Игоря Климовского.

Детали контракта клуб не афиширует.

Игорь Билан, который возглавлял команду с октября 2020-го, покинул свою должность по обоюдному согласию сторон.

Пока Климовский проходит восстановление после операции на ноге, вместо него тренировочный процесс будет проводить ассистент Руслан Уманец.

Напомним, что последним клубом Климовского был "Олимпик", который тренер покинул в конце февраля.

Также отметим, что на данный момент "Нива" идет на 13-м месте в Первой лиге.