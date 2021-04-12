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Хавбек Полесья Грицук: Не удалось взять очки с Черноморцем из-за предвзятого судейства

Первая лига
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Очередной скандал с судейством в Первой лиге

Хавбек Полесья Грицук: Не удалось взять очки с Черноморцем из-за предвзятого судейства

instagram.com/polissya_fc

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Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подвел итог матча 21-го тура Первой лиги с "Черноморцем" (1:2).

Напомним, что на последних минутах матча в ворота "Полесья" был назначен пенальти, который стал победным для Черноморца".

"Изначально не хватило уверенности в своих силах, но после серьезного разговора в перерыве мы сумели склонить чашу весов в нашу пользу.

Почему не удалось увезти очки из Одессы? Из-за предвзятого судейства! Придуманный пенальти в наши ворота на последних минутах, а также арбитр не назначил 11-метровый в ворота "Черноморца", — сказал Грицук.

Читайте такжеОдесситы перебивают сомнительный пенальти и выигрывают. Черноморец - Полесье 2:1

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В статье: Черноморец (Одесса) Василий Грицук Полесье (Житомир)
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