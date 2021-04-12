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Хавбек Полесья Грицук: Не удалось взять очки с Черноморцем из-за предвзятого судейства
Очередной скандал с судейством в Первой лиге
instagram.com/polissya_fc
Полузащитник "
Напомним, что на последних минутах матча в ворота "Полесья" был назначен пенальти, который стал победным для Черноморца".
"Изначально не хватило уверенности в своих силах, но после серьезного разговора в перерыве мы сумели склонить чашу весов в нашу пользу.
Почему не удалось увезти очки из Одессы? Из-за предвзятого судейства! Придуманный пенальти в наши ворота на последних минутах, а также арбитр не назначил 11-метровый в ворота "Черноморца", — сказал Грицук.
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