Хавбек Полесья Грицук: Не удалось взять очки с Черноморцем из-за предвзятого судейства

Полузащитник " Полесья " Василий Грицук подвел итог матча 21-го тура Первой лиги с "Черноморцем" (1:2).

Напомним, что на последних минутах матча в ворота "Полесья" был назначен пенальти, который стал победным для Черноморца".

"Изначально не хватило уверенности в своих силах, но после серьезного разговора в перерыве мы сумели склонить чашу весов в нашу пользу.

Почему не удалось увезти очки из Одессы? Из-за предвзятого судейства! Придуманный пенальти в наши ворота на последних минутах, а также арбитр не назначил 11-метровый в ворота "Черноморца", — сказал Грицук.