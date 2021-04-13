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Стало известно, на какой срок Климовский возглавил Ниву Т - источник
Также перед новым тренерским штабом стоит конкретная задача
Как мы ранее сообщали, новым главным тренером тернопольской "Нивы" был назначен Игорь Климовский.
Игорь Климовский и его помощник Руслан Уманец, ранее работавшие в элитном "Олимпике", трудоустроились в Тернополе до конца сезона, сообщает Meta-ratings.
Если "Нива" под их руководством сохранит "прописку" в Первой лиге, то им предложат продолжить отношения. Поскольку раньше тренерский штаб "Нивы" состоял лишь из ушедшего в отставку - Игоря Билана, то больше кадровых изменений не произошло.
Директор ФК Андрей Тихий, спортивный директор Сергей Задорожный и администратор Александр Войтюк продолжают выполнять свои обязанности.
В очередном календарном матче с "Вересом", который состоится 16 апреля во Львове, "Ниве" не смогут помочь травмированные Роман Волохатый, Ярослав Кинах и Андрей Ризнык. Зато после дисквалификации вернулся в строй Тарас Мороз.
Напомним, что "Нива" занимает 13 место в Первой лиге, набрав 18 очков.
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