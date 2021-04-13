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Итоги подводить рано! Украина футбольная с Владимиром Бондаренко - ВИДЕО

Первая лига
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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Итоги подводить рано! Украина футбольная с Владимиром Бондаренко - ВИДЕО

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с главным тренером ФК "Диназ" - Владимир Бондаренко.

В выпуске:

  • "Верес" и "Черноморец" отрываются от преследователей;
  • "Агробизнес" теряет очки, вторая "сухая" ничья "Металлиста 1925";
  • Вторая лига две осечки и "Диназ" - третий, "Металлург" и "Кривбасс" побеждают по-разному.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Владимир Бондаренко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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