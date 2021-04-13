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Лидер Вереса восстановился после травмы и готов помочь команде
Роберт Гегедош залечил повреждение
Лидер "
"В поединке 19 тура Первой лиги с "Черноморцем", в котором мне удалось оформить дубль, я в середине второго тайма почувствовал боли в паху и пришлось попросить замену. Травма оказалась серьезней, чем думал, и поэтому вынужден был пропустить два следующих матча – с "Кремнем" и "ВПК-Агро".
Однако сегодня я уже тренировался в общей группе и, надеюсь, что в очередном календарном поединке с "Нивой" 16 апреля уже попаду в заявку, а, может, удастся выйти на замену.
Почему я не вижу себя в стартовом составе? Во-первых, победный состав не принято менять, во-вторых, из-за повреждения у меня возник перерыв в игровой практике и еще нужно подтянуть кондиции, наконец, сейчас в "Вересе" острая конкуренция. Возьмите того же Колю Гайдучика, совсем недавно он играл среди аматоров в чемпионате Ровенской области, а сейчас уже забивает за "Верес", который рвется в элиту украинского футбола", - сказал Гегедош.
Напомним, что "Верес" лидирует в Первой лиге, набрав 45 очков и имея два матча в запасе.
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