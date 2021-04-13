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Задача Климовского в Ниве Т - сохранить прописку в Первой лиге
Контракт рассчитан до конца сезона
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Перволиговская тернопольская "
По информации Meta-ratings, соглашение Климовского с клубом, как и его помощника Руслан Уманца, рассчитано до конца сезона.
Если "Нива" под их руководством сохранит "прописку" в Первой лиге, то им предложат продолжить отношения.
Также отмечается, что поскольку раньше тренерский штаб "Нивы" состоял лишь из ушедшего в отставку рулевого Игоря Билана, то больше кадровых изменений не произошло.
Директор ФК Андрей Тихий, спортивный директор Сергей Задорожный и администратор Александр Войтюк продолжают выполнять свои обязанности.
Напомним, что последним клубом Климовского был "Олимпик", который тренер покинул в конце февраля.
Также отметим, что на данный момент "Нива" идет на 13-м месте в Первой лиге.
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