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Задача Климовского в Ниве Т - сохранить прописку в Первой лиге

Первая лига
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Контракт рассчитан до конца сезона

Задача Климовского в Ниве Т - сохранить прописку в Первой лиге

instagram.com/nyvaternopil

Новина українською

Перволиговская тернопольская "Нива" назначила главным тренером Игоря Климовского.

По информации Meta-ratings, соглашение Климовского с клубом, как и его помощника Руслан Уманца, рассчитано до конца сезона.

Если "Нива" под их руководством сохранит "прописку" в Первой лиге, то им предложат продолжить отношения.

Также отмечается, что поскольку раньше тренерский штаб "Нивы" состоял лишь из ушедшего в отставку рулевого Игоря Билана, то больше кадровых изменений не произошло.

Директор ФК Андрей Тихий, спортивный директор Сергей Задорожный и администратор Александр Войтюк продолжают выполнять свои обязанности.

Напомним, что последним клубом Климовского был "Олимпик", который тренер покинул в конце февраля.

Также отметим, что на данный момент "Нива" идет на 13-м месте в Первой лиге.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
Meta Ratings

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