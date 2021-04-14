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Официально: Ниве Т присудили техническое поражение за матч с Горняком-Спортом

Первая лига
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Команда из Тернополя своевременно не определилась с местом проведения поединка

Официально: Ниве Т присудили техническое поражение за матч с Горняком-Спортом

Фото: ФК Нива Тернополь

Новина українською

КДК УАФ засчитал тернопольской "Ниве" техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся календарном матче 20-го тура Первой лиги с "Горняком-Спортом".

Причина в том, что команда из Тернополя своевременно не определилась с местом проведения поединка.

Напомним, что матч "Нива" - "Горняк-Спорт" должен был состояться 5 апреля. Отмечается, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" ответило отказом.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Нива (Тернополь)
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Источник:
УАФ

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