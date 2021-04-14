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Официально: Ниве Т присудили техническое поражение за матч с Горняком-Спортом
Команда из Тернополя своевременно не определилась с местом проведения поединка
Фото: ФК Нива Тернополь
КДК УАФ засчитал тернопольской "Ниве" техническое поражение со счетом 0:3 в несостоявшемся календарном матче 20-го тура Первой лиги с "Горняком-Спортом".
Причина в том, что команда из Тернополя своевременно не определилась с местом проведения поединка.
Напомним, что матч "Нива" - "Горняк-Спорт" должен был состояться 5 апреля. Отмечается, что "Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" ответило отказом.
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