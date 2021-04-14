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Артур Западня: В Первой лиге проходных матчей нет. Все матчи даже Барселона не выиграет
Хавбек Металлиста 1925 - о конкуренции в Первой лиге, и не только
Полузащитник "
- Артур, вы оказались в Металлисте 1925 зимой. Почему решили уйти из Десны?
- Тренерский штаб черниговской команды не видел меня игроком основного состава. Решили, что мне надо искать другую команду. Представители харьковского клуба заинтересовались мной и мы подписали контракт. Перед командой стоят амбициозные задачи и это для меня дополнительным стимулом. Хочу помочь Металлисту 1925 выйти в Премьер-Лигу.
- В Харькове вы сразу стали своим? Как принял вас коллектив?
- Проблем с адаптацией не было. В Металлиста 1925 хороший коллектив, все помогают друг другу. Со всеми членами команды нормальные, рабочие отношения. Доволен, что перешел в эту команду. Хорошо, когда перед командой стоят амбициозные задачи. Это всегда мотивирует. Будет непросто, но мы готовы ко всем трудностям.
- Все три клуба, где вы до этого играли - Верес, Волынь и Металлист 1925 сейчас борются за УПЛ. Приятный факт для вас?
- В Первой лиге много амбициозных и сильных команд. Не стоит сбрасывать со счетов Оболонь, Николаев, а тем более Черноморец. В такой конкуренции можно расти в профессиональном плане и это замечательно. Считаю, что сейчас еще более интересный чемпионат, чем два года назад. Отмечу, что Агробизнес, Оболонь и Николаев должны доиграть одну игру, а Волынь и Верес - две. Это дополнительный плюс для соперников. Вся основная борьба еще впереди.
- Четыре подряд победы и две ничьих этой весной - таким был план Металлиста 1925 перед возобновлением весенней части?
- Конечно, такие результаты не могут не радовать. Всегда приятно побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице. Залог таких результатов - хорошая работа на сборах. Конкретного плана по набору зачетных пунктов у нас не было, просто выходили на каждую игру с желанием победить.
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Отмечу, что у соперника были также голевые возможности. Действительно, мы могли побеждать, но надо похвалить Полесье. Эта команда доставила нам немало хлопот. За игрой ничья - справедливый результат, но всегда хочется большего.
- Альянс дома отлично играет, но это не повод команде с высокими задачами терять очки на выезде?
- Альянс - очень хорошая команда и дома традицинйо сильно выглядит. С таким соперником всегда интересно играть. Мы всегда настраиваемся на победу и разочаровываемся, когда не удается получить три зачетных пункта. Однако, необходимо также учитывать соперника. В Первой лиге проходных матчей нет. Все матчи даже Барселона не выиграет. Проанализируем свои ошибки и пытаться их больше не допускать. Сейчас не время грустить, надо двигаться вперед и готовиться к следующим матчам.
Руководство к нам лояльно относится, не давит на команду. Мы и сами понимаем, что не имеем права подвести наше руководство.
- Календарь у Металлиста 1925 очень сложный - в пяти ближайших матчах ждут игры с тремя лидерами - Волынью, Оболонью и Верес. Ключевые матчи?
- Сейчас каждая игра ключевая. Концентрируемся на противостоянии с Волынью. Но не стоит забывать и о выездной игре с Авангардом. Думаю, что там также будет непросто, команда прибавила. Задача у нас одна - набирать зачетные пункты в каждом туре. Потом уже посмотрим на место в турнирной таблице.
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