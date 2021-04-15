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Климовский пригласил в тернопольскую Ниву тренера вратарей
Тренерский штаб пополнит еще один специалист
olimpik.com.ua
Тренерский штаб тернопольской "Нивы" пополнит еще один специалист
Вслед за главным тренером Игорем Климовским и его ассистентом Русланом Уманцем контракт с тернопольской "Нивой", скорее всего, подпишет Олег Диброва. Он станет тренером команды по работе с вратарями. Об этом сообщает Meta-ratings.
54-летний Диброва в свое время защищал ворота таких команд, как "Зирка", "Полиграфтехника" и "Шахтер" (Макеевка). Став тренером, Олег Валентинович трудился в той же "Зирке", а также "Заре", "ИгроСервисе", а дольше всего – в "Нефтянике-Укрнафте", где работал с 2007 года вплоть до расформирования клуба в 2018-м.
Напомним, что тернопольская "Нива" занимает 13-е место в Первой лиге. Первый матч после назначения нового тренерского штаба команда проведет 16 апреля, когда примет во Львове "Верес".
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