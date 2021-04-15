Климовский пригласил в тернопольскую Ниву тренера вратарей

Тренерский штаб тернопольской "Нивы" пополнит еще один специалист

Вслед за главным тренером Игорем Климовским и его ассистентом Русланом Уманцем контракт с тернопольской "Нивой", скорее всего, подпишет Олег Диброва. Он станет тренером команды по работе с вратарями. Об этом сообщает Meta-ratings.

54-летний Диброва в свое время защищал ворота таких команд, как "Зирка", "Полиграфтехника" и "Шахтер" (Макеевка). Став тренером, Олег Валентинович трудился в той же "Зирке", а также "Заре", "ИгроСервисе", а дольше всего – в "Нефтянике-Укрнафте", где работал с 2007 года вплоть до расформирования клуба в 2018-м.

Напомним, что тернопольская "Нива" занимает 13-е место в Первой лиге. Первый матч после назначения нового тренерского штаба команда проведет 16 апреля, когда примет во Львове "Верес".