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Капитан Вереса продлил контракт с клубом
Михаил Шестаков остается в клубе до лета 2022 года
nkveres.com
Нападающий и капитан "
Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что Михаил Шестаков присоединился к "Вересу" в январе 2019 года. За команду нападающий уже сыграл в 51 матче (45 поединков в чемпионате Украины и 6 в Кубке) и забил 21 гол (18+3).
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Источник:НК Верес
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