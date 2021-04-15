  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Вереса продлил контракт с клубом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Вереса продлил контракт с клубом

Первая лига
(1 голосов)

Михаил Шестаков остается в клубе до лета 2022 года

Капитан Вереса продлил контракт с клубом

nkveres.com

Новина українською

Нападающий и капитан "Вереса" Михаил Шестаков продлил контракт с ровенским клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Михаил Шестаков присоединился к "Вересу" в январе 2019 года. За команду нападающий уже сыграл в 51 матче (45 поединков в чемпионате Украины и 6 в Кубке) и забил 21 гол (18+3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Михаил Шестаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...