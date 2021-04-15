Капитан Вереса продлил контракт с клубом

Нападающий и капитан " Вереса " Михаил Шестаков продлил контракт с ровенским клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Михаил Шестаков присоединился к "Вересу" в январе 2019 года. За команду нападающий уже сыграл в 51 матче (45 поединков в чемпионате Украины и 6 в Кубке) и забил 21 гол (18+3).