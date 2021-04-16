Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги

Будем откровенны, при посильной помощи судей "Верес" и "Черноморец" избежали потерь очков в двух последних турах и на всех парах мчаться в Премьер-лигу. В 22-м туре ровенчане и одесситы сыграют на выезде с не самыми сильными соперниками, так что вряд ли стоит реально воспринимать вероятность потери ими очков.

Центральный матч

"Металлист 1925" - "Волынь". Без ключевого опорника Виталия Кольцова сыграют харьковчане против прямого конкурента в борьбе за место в тройке. Причем выходить предстоит с задачей добывать победу, ибо по потерянным очкам "Волынь" уже находится выше команды Валерия Кривенцова. Подробности расскажем в отдельном прогнозе на этот матч.

Не стоит пропускать

"Нива" - "Верес". В случае с этим поединком есть несколько важных моментов. А) Дерби соседних областей, Тернопольской и Ровенской. Хотя огромное преимущество на стороне гостей - они лидеры Первой лиги, а "зелено-желтые" тернополяне - только 13-е. Б) Дебют на посту наставника "Нивы" Игоря Климовского из УПЛ. Разумеется, за неделю он никак не смог бы в корне изменить команду. Но интересно будет отслеживать его тренерские акценты в игре. В) Матч состоится не в Тернополе, а во Львове. И это большой позор для городских властей в лице Сергея Надала (развивал ФК "Тернополь") и областной - потому что во всей области почти на 14000 км для проведения матча Первой лиги пригоден лишь один стадион ! (Тарас Вархоляк)

"Николаев" - "Оболонь". Очный матч соседей по турнирной таблице, которые после двадцати матчей набрали по 33 очка. Вряд ли темп набора очков "корабелами" и "пивоварами" позволяет им всерьез рассчитывать ввязаться в борьбу за топ-3, но все же победить в очном соперничестве не помешает. Чего Илья Близнюк точно научил своих подопечных, так это обороняться, в течение четырех последних матчей "Николаев" не пропускает. "Оболонь" также славилась своей защитой в первой половине сезона, но весной киевляне не могут похвастать стабильностью результатов. Да и победа над "Нивой" была, мягко говоря, неубедительной.

Оставшиеся встречи тура

"Агробизнес" - "Горняк-Спорт". В четырех матчах подряд подопечные Александра Чижевского не могут победить. Столько же матчей кряду "Агробизнес" не может поразить ворота соперников более одного раза за матч. Да и то голы получаются во многом случайными, что ли. Игорь Жабченко упрекал своих подопечных в отсутствии желания борьбы после домашнего разгрома от "Николаева" (0:3). Так что можно ждать от горишнеплавненцев по крайней мере "накачки" в плане мотивации.

"Кремень" - "Черноморец". Команда Алексея Антонова уже гостила на "Кремень-Арене" во второй части сезона и смогла с трудом сломить сопротивление "Горняка-Спорта" в концовке (1:0). Впрочем, тот гол Даниила Сухоручко стал единственным для "Черноморца" в трех последних матчах на выезде. Ну а подопечные Алексея Година где и будут бодаться, так это в родных стенах. Жду тяжелого испытания для гостей, но все же без потери очков. Напомню, "Верес" в Кременчуге недавно победил за счет "левоватого" пенальти...

"ВПК-Агро" - "Прикарпатье". Днепровские "аграрии" (10 позиция в турнирке) проигрывали весной только лидерам, "Волыни" и "Вересу". Поэтому франковцам (14 место), будет трудно зацепиться за очки, но нужно. Ведь "орлы" в своем "полете" опустились угрожающе низко и участвуют в борьбе за право удержаться в лиге. У обеих команд по одной дисквалификационной потере - франковцам не поможет Роман Борисевич, а "ВПК-Агро" - Богдан Шмигельский. (Тарас Вархоляк)

"Полесье" - "Альянс". У обеих команд внушительные серии без побед. "Полесье" не может выиграть с 15-го ноября, но как минимум за игру прошлого тура с "Черноморцем" (1:2) подопечным Сергея Шищенко стыдно быть не должно. В отношении "Альянса" можно вспомнить по крайней мере домашний матч с "Агробизнесом", где от итоговых 1:1 до победы 2:0 было полшага, а именно - незабитый Сергеем Загинайловым пенальти. Не удивлюсь, если матч двух симпатичных команд со стилем завершится вничью и обе серии продлятся.

"Кристалл" - "Авангард". Помимо "битвы за третье место" в субботу нас ждет очное сражение двух слабейших команд Первой лиги. Тем не менее, "Авангард" уже в трех турах кряду не проигрывает, а в прошлом туре, как и в осенней игре с "Кристаллом" (2:1), забил на последних секундах. В отсутствии характера подопечных Городова точно не упрекнешь, так что склонен верить в очередной матч с очками для краматорчан.