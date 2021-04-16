  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги

Первая лига
(3 голосов)

Судя по всему, концовка сезона будет более предсказуемой, чем в прошлом чемпионате

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги

Фото - ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Будем откровенны, при посильной помощи судей "Верес" и "Черноморец" избежали потерь очков в двух последних турах и на всех парах мчаться в Премьер-лигу. В 22-м туре ровенчане и одесситы сыграют на выезде с не самыми сильными соперниками, так что вряд ли стоит реально воспринимать вероятность потери ими очков.

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги - изображение 1

Центральный матч

"Металлист 1925" - "Волынь". Без ключевого опорника Виталия Кольцова сыграют харьковчане против прямого конкурента в борьбе за место в тройке. Причем выходить предстоит с задачей добывать победу, ибо по потерянным очкам "Волынь" уже находится выше команды Валерия Кривенцова. Подробности расскажем в отдельном прогнозе на этот матч.

Не стоит пропускать

"Нива" - "Верес". В случае с этим поединком есть несколько важных моментов. А) Дерби соседних областей, Тернопольской и Ровенской. Хотя огромное преимущество на стороне гостей - они лидеры Первой лиги, а "зелено-желтые" тернополяне - только 13-е. Б) Дебют на посту наставника "Нивы" Игоря Климовского из УПЛ. Разумеется, за неделю он никак не смог бы в корне изменить команду. Но интересно будет отслеживать его тренерские акценты в игре. В) Матч состоится не в Тернополе, а во Львове. И это большой позор для городских властей в лице Сергея Надала (развивал ФК "Тернополь") и областной - потому что во всей области почти на 14000 км для проведения матча Первой лиги пригоден лишь один стадион! (Тарас Вархоляк)

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги - изображение 2

"Николаев" - "Оболонь". Очный матч соседей по турнирной таблице, которые после двадцати матчей набрали по 33 очка. Вряд ли темп набора очков "корабелами" и "пивоварами" позволяет им всерьез рассчитывать ввязаться в борьбу за топ-3, но все же победить в очном соперничестве не помешает. Чего Илья Близнюк точно научил своих подопечных, так это обороняться, в течение четырех последних матчей "Николаев" не пропускает. "Оболонь" также славилась своей защитой в первой половине сезона, но весной киевляне не могут похвастать стабильностью результатов. Да и победа над "Нивой" была, мягко говоря, неубедительной.

Оставшиеся встречи тура

"Агробизнес" - "Горняк-Спорт". В четырех матчах подряд подопечные Александра Чижевского не могут победить. Столько же матчей кряду "Агробизнес" не может поразить ворота соперников более одного раза за матч. Да и то голы получаются во многом случайными, что ли. Игорь Жабченко упрекал своих подопечных в отсутствии желания борьбы после домашнего разгрома от "Николаева" (0:3). Так что можно ждать от горишнеплавненцев по крайней мере "накачки" в плане мотивации.

"Кремень" - "Черноморец". Команда Алексея Антонова уже гостила на "Кремень-Арене" во второй части сезона и смогла с трудом сломить сопротивление "Горняка-Спорта" в концовке (1:0). Впрочем, тот гол Даниила Сухоручко стал единственным для "Черноморца" в трех последних матчах на выезде. Ну а подопечные Алексея Година где и будут бодаться, так это в родных стенах. Жду тяжелого испытания для гостей, но все же без потери очков. Напомню, "Верес" в Кременчуге недавно победил за счет "левоватого" пенальти...

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги - изображение 3

"ВПК-Агро" - "Прикарпатье". Днепровские "аграрии" (10 позиция в турнирке) проигрывали весной только лидерам, "Волыни" и "Вересу". Поэтому франковцам (14 место), будет трудно зацепиться за очки, но нужно. Ведь "орлы" в своем "полете" опустились угрожающе низко и участвуют в борьбе за право удержаться в лиге. У обеих команд по одной дисквалификационной потере - франковцам не поможет Роман Борисевич, а "ВПК-Агро" - Богдан Шмигельский. (Тарас Вархоляк)

"Полесье" - "Альянс". У обеих команд внушительные серии без побед. "Полесье" не может выиграть с 15-го ноября, но как минимум за игру прошлого тура с "Черноморцем" (1:2) подопечным Сергея Шищенко стыдно быть не должно. В отношении "Альянса" можно вспомнить по крайней мере домашний матч с "Агробизнесом", где от итоговых 1:1 до победы 2:0 было полшага, а именно - незабитый Сергеем Загинайловым пенальти. Не удивлюсь, если матч двух симпатичных команд со стилем завершится вничью и обе серии продлятся.

Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги - изображение 4

"Кристалл" - "Авангард". Помимо "битвы за третье место" в субботу нас ждет очное сражение двух слабейших команд Первой лиги. Тем не менее, "Авангард" уже в трех турах кряду не проигрывает, а в прошлом туре, как и в осенней игре с "Кристаллом" (2:1), забил на последних секундах. В отсутствии характера подопечных Городова точно не упрекнешь, так что склонен верить в очередной матч с очками для краматорчан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...