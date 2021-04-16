Первая лига
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Кремень - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
На разных полюсах
Фото - ФК Прикарпатье
Команда Алексея Година все ближе к зоне вылета. Подопечные его тезки, Антонова, напротив - стремятся к возвращению в УПЛ.
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Комментарии (3)
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Slavutic
16.04.2021 в 17:28
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Slavutic
16.04.2021 в 16:23
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16.04.2021 в 16:08
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