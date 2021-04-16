  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кремень - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

На разных полюсах

Кремень - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Прикарпатье

Новина українською

Команда Алексея Година все ближе к зоне вылета. Подопечные его тезки, Антонова, напротив - стремятся к возвращению в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Slavutic
16.04.2021 в 17:28
Коркишко мог решать! Но перекладина...
Ответить
0
0
Slavutic
16.04.2021 в 16:23
Вот и первый нежданчик...
Ответить
0
0
Slavutic
16.04.2021 в 16:08
Анонс тура на расслабоне. Верес и Черноморец уже поздравляют с выходом в УПЛ!)) А ведь впереди ещё 9 туров! А это 27 очков! Не рановато ли поляну накрывают?)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...