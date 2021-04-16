Первая лига. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Николаев и Оболонь выдают спектакль (5:3)

"Оболони", как и черниговской "Десне", везет в последние сезоны заставать "Николаев" именно на главном поле своего Центрального городского стадиона. Здесь же "пивовары" обыгрывали соперника во втором круге прошлого чемпионата (0:2). И вот снова, после значительной паузы, главный газон города корабелов распахнул свои двери.

Праздновать новоселье хозяева начали немедленно, уже в дебюте добившись разгромного преимущества в счете! Особенно сильно рвалось у гостей на правом полуфланге, откуда пришли второй и третий голы. Сперва Кравченко получил пас слева и дважды пробивал в опасной близости от ворот (первый выстрел приняла на себя штанга). Ну а потом Сергей ассистировал Владимиру Одарюку, который сыграл на опережение защитника и вторым касанием, "рапирой", пробил мимо голкипера, над его плечом.

Ну а открыл счет Руслан Паламарь, который блестяще исполнил штрафной уже на девятой минуте. Посмотреть этот гол отдельно вы можете по ссылке:

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Тем не менее, долго от шока подопечные Олега Яковенко не отходили, буквально в следующей же атаке Иван Матяж отдал на Артура Мурзу и тот с лета, ногой, пробил мимо Бубенцова в сетку. Ну а спустя восемь минут свой момент подстерег и "стервятник" Алексей Щебетун, обыгравший вратаря и пробивший уже по пустым воротам. По сути "Николаеву" заново пришлось возвращаться в игру, забывая о витании в облаках и преждевременном празднике.

И все же хозяевам удалось успокоить игру и выровнять ее. Ну а под занавес первого тайма, буквально "в раздевалку", Сергею Кравченко, на тот момент так казалось, удалось остудить пыл киевлян окончательно, забив красивым ударом с полулета после неудачной игры головой защитника "пивоваров". Тем не менее, Алексей Савченко, еще до свистка судьи на перерыв, удалось и своего красавца со штрафного положить. Кстати, как и Паламарю, с рикошетом от перекладины, что лишь прибавило голу эффектности.

В дебюте же второго тайма дубль оформил еще и Руслан Паламарь, поразивший пустые ворота с нескольких метров. После 50-й минуты голы в этом матче и закончились. Яковенко еще успел снять вратаря, который за неполный час пропустил половину от того количества мячей, которое получил в чемпионате нынешнего сезона до этого.

"Николаев", судя по всему, окончательно отцепляет "Оболонь" от борьбы за УПЛ.

Николаев - Оболонь 5:3 (4:3)

Голы: Паламар (9, 50), Кравченко (16, 45+1), Одарюк (18) - Мурза (20), Щебетун (28), Савченко (45+4)

Николаев: Бубенцов, Парцвания, Порох, Кулинич, Ульянов, Кушниренко, Росляков, Куксенко, Одарюк, Паламар, Кравченко.

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Лобов, Мате, Глошардин, Суханов, Матяж, Мурза, Майданевич, Савченко, Щебетун.