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Металлист 1925 - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очередное, "лобовое"
Фото - ФК Металлист 1925
В очередной раз харьковский "Металлист 1925" начинает лихорадить ближе к концовке сезона, что ставит под сомнение надежды клуба на долгожданный выход в Премьер-лигу. Опять определяющим может стать матч с "Волынью"...
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