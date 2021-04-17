Первая лига. Металлист 1925 снова играет вничью, Волынь теперь фаворит в борьбе за тройку (1:1)

В центральном матче тура, который шел аккурат вслед за битвой аутсайдеров, "Металлист 1925" пытался компенсировать отсутствие Виталия Кольцова. Это дало пропуск в основу для Артема Габелка. У "Волыни" с первых минут, после некой паузы, появился на поле Вячеслав Шарпар. Ставка Василия Сачко была понятной - сдерживать соперника на флангах и не допускать остроты при подачах со стандартов, а также пытаться использовать слабину в центре поля за счет перенасыщения этой зоны профильными исполнителями.

Начало игры получилось равным, с мячом в ногах был "Металлист 1925", на правах хозяина. Первый серьезный моимент возник у ворот Леванидова лишь в середине первого тайма, но Дерек Фрейтас не смог реализовать выход один на один, голкипер оказался на высоте. И все же вскоре открыть счет удалось именно харьковчанам. Максим Цвиренко с нерабочей (или я чего-то не знаю?) правой ноги отдал шикарную передачу на вбегание Олегу Голодюку и тот макушкой головы скинул мяч в сетку, мимо Леванидова, который остался не у дел.

Оберегать больше "Волыни" было нечего, так что игра раскрылась, Сиаваш Хагназари мощно пробил, но мяч влетел в сетку извне. Также неплохо заработала правая бровка в исполнении традиционно активного Сергея Симинина. Но даже попасть в створ гостям до перерыва так и не удалось, удар Голодюка так и остался единственным на две команды.

Если честно, контратаки "Металлиста 1925" после перерыва были более острыми, чем атаки "Волыни". Команда Сачко еще раз продемонстрировала, что играть первым номером в позиции стороны, которая вынуждена отыгрываться, ей крайне неудобно. В похожей ситуации "крестоносцы" оказывались лишь раз нынешней весной и это закончилось минимальным поражением в Одессе (0:1). Но сегодняшний матч показал, что лучане все же прогрессируют, удар Артура Рябова, конечно, был во многом осуществлен на фарте, но мяч все же эффектно влетел в сетку от двух стоек и счет сравнялся.

Вышедший со скамейки Виталий Пономарь повторно вывел хозяев вперед, но верхней частью корпуса все же находился в офсайде при пасе Максима Жичикова. Так что гол был отменен лайнсменом справедливо.

Ничья сохранила статус-кво между командами, а харьковчанам фактическое место в тройке лучших команд Первой лиги. Но по потерянным очкам и дальше "Волынь" опережает прямого конкурента на два балла, теперь еще и имея преимущество в виде гостевого гола в очных встречах...

Металлист 1925 - Волынь 1:1 (1:0)

Голы: Голодюк (36) - Рябов (67)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко, Западня, Крыськив, Голодюк, Габелок (Савин 89), Батюшин, Дмитренко (Пономарь 73), Дерек.

Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета, Рябов, Приймак, Протасов (Климец 81), Хагназари (Коломоец 46), Шарпар, Орынчак (Войтиховский 90).

Предупреждения: Кривенцов (29 гл. тр.), Габелок (54), Голодюк (80) - Цюпа (19), Приймак (58), Коломоец (88)