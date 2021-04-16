Первая лига
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Франковские "орлы" получают пункт в меньшинстве. ВПК-Агро - Прикарпатье 1:1
Но не берут реванш за поражение в первом круге
Фото: Скріншот із трансляції ФК ВПК -Агро
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 22 тур
16.04.2021, 16:00
город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Виталий Маляр
"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1:1
Видеотрансляция поединка
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