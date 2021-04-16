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Франковские "орлы" получают пункт в меньшинстве. ВПК-Агро - Прикарпатье 1:1

Первая лига
(1 голосов)

Но не берут реванш за поражение в первом круге

Франковские "орлы" получают пункт в меньшинстве. ВПК-Агро - Прикарпатье 1:1

Фото: Скріншот із трансляції ФК ВПК -Агро

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 22 тур

16.04.2021, 16:00

город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Виталий Маляр

"ВПК-Агро" (Шевченковка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1:1

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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