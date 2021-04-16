Первая лига
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ВПК-Агро – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Прикарпаття
В первом поединке этих команд новичок Первой лиги на выезде в Ивано-Франковске праздновал победу над "Прикарпатьем" 1:0.
Относительно шансов и турнирной мотивации команд на сегодняшний матч читайте в нашем анонсе 22 тура:
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Первая лига, 22 тур
16.04.2021, 16:00
город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Виталий Маляр
"ВПК-Агро" (Шевченковка, Днепропетровщина) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция поединка
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