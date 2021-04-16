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Нива – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Нива
Ох и много дикого "хейта" вспыхнуло, когда "Верес" оказался на вершине турнирной таблицы! "Бомжи" и еще много других "эпитетов" от завистников и тех, кто не живет реалиями украинского футбола. А ровняне, пусть и выступают в Млинове, а не в родном городе, продолжают держать марку и маловероятно, что "Нива" что-то сможет изменить.
Между прочим матч состоится не в Тернополе, а во Львове. Почему так произошло и о других акценты вокруг поединка - читайте в анонсе 22 тура.
В первом круге в матче этих команд в Млынове "Верес" праздновал победу 3:1. Тогда дубль сделал Роберт Гегедош, сегодня он имеет особую мотивацию, поскольку недавно восстановился от травмы.
Первая лига, 22 тур
16.04.2021, 16:00
город Львов, стадион СКИФ
Арбитр в поле - Клим Заброда
Нива (Тернополь) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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