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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Нива – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Нива

Новина українською

Ох и много дикого "хейта" вспыхнуло, когда "Верес" оказался на вершине турнирной таблицы! "Бомжи" и еще много других "эпитетов" от завистников и тех, кто не живет реалиями украинского футбола. А ровняне, пусть и выступают в Млинове, а не в родном городе, продолжают держать марку и маловероятно, что "Нива" что-то сможет изменить.

Между прочим матч состоится не в Тернополе, а во Львове. Почему так произошло и о других акценты вокруг поединка - читайте в анонсе 22 тура.

Читайте такжеВерес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги

В первом круге в матче этих команд в Млынове "Верес" праздновал победу 3:1. Тогда дубль сделал Роберт Гегедош, сегодня он имеет особую мотивацию, поскольку недавно восстановился от травмы.

Первая лига, 22 тур

16.04.2021, 16:00

город Львов, стадион СКИФ

Арбитр в поле - Клим Заброда

Нива (Тернополь) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Нива (Тернополь)
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