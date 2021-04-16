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ВИДЕО шикарного результативного выстрела Паламаря, который вывел Николаев вперед в матче с Оболонью
Великолепно реализованный стандарт
Screenshot: Трансляція матчу МФК Миколаїв
Достаточно быстро "Николаев" отметил возвращение на главное поле Центрального городского стадиона. Руслан Паламарь уже в дебюте блестяще исполнил стандарт.
Со штрафного полузащитник "корабелов" поразил правый верхний угол ворот соперника, мяч залетел в сетку с рикошетом от перекладины.
Соперники – соседи в турнирной таблице, "Николаев" шестой, "Оболонь" седьмая. В случае победы подопечные Ильи Близнюка имеют шанс подняться на одну строчку вверх.
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