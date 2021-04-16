Первая лига. Агробизнес и Горняк-Спорт забивали только с пенальти

Матч двух кризисных команд. "Агробизнес" не выиграл ни одного из последних четырех матчей, "Горняк-Спорт" – ни одного из последних пяти. Поэтому вряд ли можно было требовать сегодня яркого футбола.

Команды и не пошли "против" себя. Все было довольно бледно, если не сказать - серо. Удар Николая Когута на 6-й минуте запомнился, но как-то язык не поворачивается называть его супер-острым. Супер-острыми были только удары с одиннадцатиметровой отметки.

Еще бы: в этом матче забивали только с пенальти. Сначала ошибся Велев, позволив Семенцу выскочить из-за спины и не находя лучшего решения, чем фол в штрафной. Черненко реализовал шанс и вывел хозяев вперед. А отыгрался "Горняк-Спорт" через десять минут благодаря смелости Вентуры. Легионер смело пошел в обыгрыш на двух оппонентов и наткнулся на фол Юхимовича в штрафной площади. Теперь уже с пенальти точно пробил Романов.

В начале второго тайма этот же футболист имел момент (удар выше ворот), но в целом игра проходила в том же ключе – без сверхвысоких скоростей. "Агробизнес" мог забить усилиями Слотюка, но, конечно же, этого мало. Кризис, постигшей команду Чижевского (сегодня он отсиживал дисквалификацию), не случаен – отражается на игре.

Удобный шанс упустил Юхимович – не хватило точности. А еще раньше Черненко проиграл свою дуэль в ближнем бою с голкипером Жмурко. В стараниях "Агробизнесу" не откажешь, но мастерства забить второй раз не хватило.

Поэтому ничья. Закономерный результат. Команды начинали этот матч с сериями без побед за спиной – продолжили и дальше.

Первая лига. 22-й тур. 16.04.2021

Волочиск. Стадион "Юность"

Арбитр в поле - А. Афанасьев

"Агробизнес" - "Горняк-Спорт" 1:1

Голы: Черненко 22 (пен.) - Романов 32 (пен.)

"Агробизнес": Мозиль - Бойчук, Черненко, М. Когут, Юхимович (Косовский 80) - И. Когут, Дидык, Думанюк, Шаповал (Слотюк 46), Груша (Семенюк 46) - Семенец (Немтинов 60)

"Горняк-Спорт": Жмурко - Велев, Чуев, Тимошенко, Кравчекно - Сьонка (Дмитрук 73), Чепелюк, Краев, Чередниченко - Романов (Дидух 59), Вентура (Литовченко 76)

Предупреждения: Велев 21, Чередниченко 88