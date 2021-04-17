Президент Вереса: Наша позиция такая – город должен дать денег на стадион

Президент " Вереса " Иван Надеин в эфире шоу "Трендец" рассказал о том, на каком этапе находится строительстве домашней арены в Ровно.

"По стадиону – все сложно, но есть надежда. Все решится в этом месяце, потому что с 1 мая подрядчик уже точно выйдет из строительства, если не будет денег. Там уже все – материал использован. Если они не выделяют... Мы набирали министра спорта, Офис, сидели у губернатора, мэра. У них идет футбол между собой – кто первый даст.

Наша позиция такая – город должен дать, потому что они – заказчик. Если они дают, то центральная власть поддерживает. 15 июня приезжает Зеленский в Ровно. У нас есть опция как-то его туда затащить. Это я говорил мэру: "Если вы это не сделаете, подрядчик уйдет, строительство закроется". Ну и команда пойдет. Хорошо, что есть результат – если бы его не было, было бы очень сложно.

Сегодня мы говорим, что стадион – это нереально, но я думаю, что мы его дожмем. Если сейчас деньги пойдут – в этом году реально, срок реальный", – сказал Надеин.