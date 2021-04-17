Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Наша позиция такая – город должен дать денег на стадион
Стадион Авангард в Ровно реконструируют очень неспешно
uaf.ua
Президент "
"По стадиону – все сложно, но есть надежда. Все решится в этом месяце, потому что с 1 мая подрядчик уже точно выйдет из строительства, если не будет денег. Там уже все – материал использован. Если они не выделяют... Мы набирали министра спорта, Офис, сидели у губернатора, мэра. У них идет футбол между собой – кто первый даст.
Наша позиция такая – город должен дать, потому что они – заказчик. Если они дают, то центральная власть поддерживает. 15 июня приезжает Зеленский в Ровно. У нас есть опция как-то его туда затащить. Это я говорил мэру: "Если вы это не сделаете, подрядчик уйдет, строительство закроется". Ну и команда пойдет. Хорошо, что есть результат – если бы его не было, было бы очень сложно.
Сегодня мы говорим, что стадион – это нереально, но я думаю, что мы его дожмем. Если сейчас деньги пойдут – в этом году реально, срок реальный", – сказал Надеин.
Популярное сейчас
- "Спасибо, Шахтер" - Тайсон попрощался с горняками
- Верес укрепляет лидерство, Николаев подбирается к первой тройке. Таблица Первой лиги 2020/21
- Динамо обыграло Шахтер благодаря дублю Ваната в чемпионате U-21
- Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?