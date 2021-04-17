Нереализация в действии. Кремень - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча

В 22-м туре Первой Лиги "Кремень" дома принимал "Черноморец". Главные события матча произошли в первом тайме. Во время первого взятия ворот голкипер одесситов Пидкивка просто сопровождал мяч взглядом: Галата своим ударом застал его врасплох. Через три минуты команда из Кременчуга осталась в меньшинстве, а еще через три минуты дебютный гол за "моряков" забил Сергей Кравченко. Мяч после его удара едва пересек линию ворот, а судья уверенно показал на центр.

После этой ничьи "Черноморец" теперь уже на три очка уступает "Вересу", идя вторым в турнирной таблице.

"Кремень" - "Черноморец" 1:1

Голы: Галата 15 - Кравченко 21

Удаление: Головко 18