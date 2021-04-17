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Нереализация в действии. Кремень - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
Одесситы отдаляются от лидера
Кремінь/Автор невідомий
В 22-м туре Первой Лиги "Кремень" дома принимал "Черноморец". Главные события матча произошли в первом тайме. Во время первого взятия ворот голкипер одесситов Пидкивка просто сопровождал мяч взглядом: Галата своим ударом застал его врасплох. Через три минуты команда из Кременчуга осталась в меньшинстве, а еще через три минуты дебютный гол за "моряков" забил Сергей Кравченко. Мяч после его удара едва пересек линию ворот, а судья уверенно показал на центр.
После этой ничьи "Черноморец" теперь уже на три очка уступает "Вересу", идя вторым в турнирной таблице.
"Кремень" - "Черноморец" 1:1
Голы: Галата 15 - Кравченко 21
Удаление: Головко 18
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