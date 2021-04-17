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И снова гол со штрафного. Нива - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча
Стандарт приносит успех ровенчанам
Верес/Автор невідомий
В рамках 22-го тура встречались разные полюса турнирной таблицы Первой Лиги: лидер "Верес" на своем стадионе в Млынове противостоял одному из аутсайдеров чемпионата тернопольской "Ниве". Судьбу матча решил стандарт. В середине второго тайма Панасенко прямым ударом со штрафного перебросил стенку и забил решающий гол. Также отметим, что во втором тайме Сергийчук не реализовал пенальти.
"Нива" Тернополь - "Верес" Ровно 0:1
Гол: Панасенко 20
Нереализованный пенальти: Сергийчук 60
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