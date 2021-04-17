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И снова гол со штрафного. Нива - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Стандарт приносит успех ровенчанам

И снова гол со штрафного. Нива - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

Верес/Автор невідомий

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В рамках 22-го тура встречались разные полюса турнирной таблицы Первой Лиги: лидер "Верес" на своем стадионе в Млынове противостоял одному из аутсайдеров чемпионата тернопольской "Ниве". Судьбу матча решил стандарт. В середине второго тайма Панасенко прямым ударом со штрафного перебросил стенку и забил решающий гол. Также отметим, что во втором тайме Сергийчук не реализовал пенальти.

"Нива" Тернополь - "Верес" Ровно 0:1

Гол: Панасенко 20

Нереализованный пенальти: Сергийчук 60

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В статье: Верес (Ровно) Нива (Тернополь)
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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.04.2021 в 12:01
Ті ніби фани їхні в чорних і червоних куртках, чимось нагадують таких самих фанів збірної в жовтих)
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