И снова гол со штрафного. Нива - Верес 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 22-го тура встречались разные полюса турнирной таблицы Первой Лиги: лидер "Верес" на своем стадионе в Млынове противостоял одному из аутсайдеров чемпионата тернопольской "Ниве". Судьбу матча решил стандарт. В середине второго тайма Панасенко прямым ударом со штрафного перебросил стенку и забил решающий гол. Также отметим, что во втором тайме Сергийчук не реализовал пенальти.

"Нива" Тернополь - "Верес" Ровно 0:1

Гол: Панасенко 20

Нереализованный пенальти: Сергийчук 60