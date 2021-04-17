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Вирт: Мы - лидеры. Все хотят отобрать у нас очки

Первая лига
(1 голосов)

С каждой игрой все труднее и труднее

Вирт: Мы - лидеры. Все хотят отобрать у нас очки

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своих подопечных над “Нивой”:

"Я доволен результатом, но это была очень тяжелая победа. Мы прекрасно понимали, против какой команды предстоит сыграть. Новый главный тренер, новые эмоции, команда соперника была очень мотивирована.

Я доволен первым таймом. Контролировали игру, забили. В перерыве говорили о необходимости забить еще. Но надо отдать должное “Ниве”. Тернополя играли агрессивно, держали нас в напряжении.

Конечно, если бы реализовали пенальти - игра была бы сделана. Вместо этого, мы потеряли контроль, агрессивно начал играть соперник, мы начали проигрывать борьбу, подборы и соперник мог сравнять счет.

Разберем игру. Видим, что некоторые футболисты уже наелись футболом. Сегодня не было тех эмоций, которые были в предыдущих матчах. Будем делать выводы. У нас есть 8 дней, чтобы подготовиться к следующей игре.

Мы - лидеры. Поэтому все соперники особенно настраиваются на матчи против нас. Все хотят отобрать у нас очки. Надо настраиваться на каждую игру, потому что в каждом следующем матче будет еще труднее", - сказал Вирт после матча.

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После победы "Верес" закрепился на вершине турнирной таблицы Первой лиги, имея теперь уже трехочковое преимущество над вторым "Черноморцем". Заметим, что в ровенчан еще два матча в запасе.

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В статье: Юрий Вирт
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Источник:
Верес

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Комментарии (2)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.04.2021 в 12:03
Де грати будете? В Тернопіль будете проситися?
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hromik1973 (тернополь)
17.04.2021 в 11:45
Не очкуй, судді поможуть.
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