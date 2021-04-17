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Кристалл - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва слабейших команд чемпионата
Фото - ФК Авангард
Херсонский "Кристалл", недавно набравший дебютное очков в играх на своем поле, примет краматорский "Авангард", которому в первом круге проиграл на последних секудах (1:2).
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