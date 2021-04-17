Капитан Металлиста 1925 назвал сына Златаном

Игрок "Металлиста 1925" Ярослав Ямполь назвал новорожденного сына Златаном. Мальчик родился с весом 3000 г. и ростом 50 см. Футбольный клуб поздравил Ямполя на своей странице в соцсети Facebook.

В текущем сезоне капитан сыграл за свою команду 4 матча, в которых забил один гол и отдал ассист. Цена Ярослава, согласно данным Transfermarkt, составляет 200 тыс. Евро.