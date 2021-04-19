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Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым
Футболист в новом сезоне может продолжить карьеру в "Вересе"
Фото: ФК Колос
Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев, несмотря на отсутствие игровой практики в команде Руслана Костышина, рассчитывает продолжить выступления в УПЛ и побить бомбардирский рекорд.
Евгений Селезнев, связанный контрактом с "Колосом"до 30 июня 2021 года, в новом сезоне может продолжить карьеру в "Вересе". Об этом сообщает Meta-ratings.
Правда, такой вариант возможен в том случае, если коллектив из Ровно повысится в классе.
По информации источника, переговоры об этом Селезнева с главным тренером "Вереса" Юрием Виртом уже состоялись. В свое время пути Вирта и Селезнева пересекались в "Шахтере".
Селезнев очень заинтересован в выступлении именно за команду класса сильнейших. Ведь он не скрывал, что вернулся осенью 2020 года в украинский чемпионат, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Для этого Евгению, чтобы опередить лидера – киевского динамовца Максима Шацких, нужно забить еще девять голов.
Напомним, что 35-летний Евгений Селезнев сыграл за национальную сборную Украины 58 матчей, в которых отметился 11 голами. "Верес"лидирует в таблице Первой лиги с 48 очками. Ровенчане опережают на три пункта ближайшего преследователя и имеют два матча в запасе.
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