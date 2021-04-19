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Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым

Первая лига
(2 голосов)

Футболист в новом сезоне может продолжить карьеру в "Вересе"

Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым

Фото: ФК Колос

Новина українською

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев, несмотря на отсутствие игровой практики в команде Руслана Костышина, рассчитывает продолжить выступления в УПЛ и побить бомбардирский рекорд.

Евгений Селезнев, связанный контрактом с "Колосом"до 30 июня 2021 года, в новом сезоне может продолжить карьеру в "Вересе". Об этом сообщает Meta-ratings.

Правда, такой вариант возможен в том случае, если коллектив из Ровно повысится в классе.

По информации источника, переговоры об этом Селезнева с главным тренером "Вереса" Юрием Виртом уже состоялись. В свое время пути Вирта и Селезнева пересекались в "Шахтере".

Селезнев очень заинтересован в выступлении именно за команду класса сильнейших. Ведь он не скрывал, что вернулся осенью 2020 года в украинский чемпионат, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Для этого Евгению, чтобы опередить лидера – киевского динамовца Максима Шацких, нужно забить еще девять голов.

Напомним, что 35-летний Евгений Селезнев сыграл за национальную сборную Украины 58 матчей, в которых отметился 11 голами. "Верес"лидирует в таблице Первой лиги с 48 очками. Ровенчане опережают на три пункта ближайшего преследователя и имеют два матча в запасе.

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В статье: Евгений Селезнев Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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(2 голосов)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (5)
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Pianist (Киев)
19.04.2021 в 10:49
Господи, ну какой баран с этим алкоголиком связываться ещё будет? Это же ужас....
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+5
-1
FC Energy (Новая Каховка)
19.04.2021 в 11:09
Верес сказочный... клуб. Поражаюсь)
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+3
-1
Cerega15 (Kherson)
19.04.2021 в 11:53
Ну что вы сразу начинаете, может у Вереса никто не умеет бить пенальти.
0
0
Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:36
Там пропишут в контракте запрет бухла (но это не точно)
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.04.2021 в 11:43
и добавить "пенальти не пробивать"
0
0


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